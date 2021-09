Sébastien Lecornu s’active en vue de la campagne présidentielle

Du punch, des acras de morue et des bouchées au thon. Sébastien Lecornu a offert quelques saveurs antillaises aux parlementaires de la majorité conviés mercredi soir à l’hôtel de Montmorin. La réception organisée par le ministre des Outre-Mer ne figurait sur aucun agenda officiel. Après des remerciements à la suite du vote du projet de loi sur l’état d’urgence en outre-mer et quelques mots sur le référendum en Nouvelle-Calédonie, l’ancien responsable des Républicains, qui a rejoint La République en marche en 2017, a tenu à adresser quelques messages politiques. L’élu local – président du conseil départemental de l’Eure, ancien maire de Vernon – a surtout invité les parlementaires à « reprendre le chemin du terrain en sortant des questions partisanes et politiciennes ».

« Il faut défendre le bilan du président de la République parce que c’est aussi votre bilan en tant que parlementaires », a-t-il encouragé. Un appel qui ne doit rien au hasard : bien que rare dans les médias, Sébastien Lecornu entend jouer un rôle de premier plan dans la campagne d’Emmanuel Macron. Certains lui prêtent même l’ambition de devenir le futur directeur de campagne afin de peser dans la perspective d’un second quinquennat. « Il veut soigner son image », commente un parlementaire présent aux agapes. « Sébastien est très actif. Il embarque une belle énergie. Il connaît à la fois le vieux monde et le nouveau. Il

