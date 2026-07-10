Rutte et Zelensky participeront à la réunion de la "Coalition des volontaires" sur l'Ukraine, annonce l'Élysée

(Répétition du titre avec la bonne graphie de Zelensky)

Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et le président ukrainien Volodimir Zelensky participeront lundi à la réunion de la "Coalition des volontaires" à Paris afin de soutenir l'Ukraine, a annoncé vendredi la présidence française.

Cette réunion aura pour objectif de tirer parti de la dynamique engagée pour aider l'Ukraine à la suite du sommet de l'Otan qui s'est tenu en début de semaine.

L'Élysée a indiqué que la mise en place de garanties de sécurité pour le moment où un cessez-le-feu sera conclu entre l’Ukraine et la Russie était toujours en cours de préparation.

Le président américain Donald Trump a affiché une position plus favorable à l'égard de Kiev dans son combat contre la Russie lors des récents sommets du G7 et de l'Otan.

Deux nouveaux pays, la Moldavie et la Macédoine du Nord, ont rejoint la coalition, a ajouté l’Élysée. Les dirigeants de l'UE, Ursula von der Leyen et Antonio Costa, devraient également participer à la réunion de lundi, a précisé la présidence française.

(Reportage de Elizabeth Pineau; Rédigé par Makini Brice; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)