Rutte et Trump n'ont pas discuté du maintien du Groenland au sein du royaume du Danemark

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a déclaré mercredi que la question du maintien du Groenland au sein du royaume du Danemark n'avait pas été évoquée lors de sa conversation avec le président américain Donald Trump.

Donald Trump a fait volte-face mercredi à propos du Groenland, retirant sa menace de surtaxes douanières contre des pays européens s'étant opposés à son projet de contrôler l'île de l'Arctique, pour laquelle il a dit renoncer à utiliser la force, et annonçant qu'un accord avec l'Otan était en vue.

(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)