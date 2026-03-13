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Russie-Une descendante de Khrouchtchev désignée "agent de l'étranger"
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 19:02

par Mark Trevelyan

Les autorités russes ont classé vendredi l'universitaire américaine Nina Khrouchtcheva comme "agent de l'étranger", terme aux relents d'espionnage que Moscou applique à des personnes qu'elle juge engagées dans une activité anti-russe, rapporte l'agence TASS.

Âgée de 62 ans, professeure à "The New School" à New York, Nina Khrouchtcheva a mené plusieurs voyages d'étude en Russie depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, malgré le durcissement du climat lié au conflit et aux lois de temps de guerre.

Son ancêtre et arrière-grand-père Nikita Khrouchtchev a dirigé l'Union soviétique de 1953 à 1964, année où il a été évincé par le Politburo, une filiation historique que l'universitaire assume dans ses travaux et interventions publiques aux États-Unis, où elle réside de longue date.

Contactée par Reuters, Nina Khrouchtcheva a dit ne pas être surprise d'être ajoutée à la liste des "agents de l'étranger", qui compte vendredi plus d'un millier de noms, dont des responsables, des journalistes, des artistes, des ONG et des médias.

"Ils auraient fait preuve de négligence s'ils ne l'avaient pas fait tôt ou tard", a-t-elle commenté.

"Il y a certes une ironie historique qui n'a rien de choquante : quand Staline est debout, Khrouchtchev est à terre",

allusion à la résurgence en Russie du culte de Joseph Staline, dont le régime fut dénoncé en 1956 par Nikita Khrouchtchev dans un discours commémoré le mois dernier.

Nikita Khrouchtchev fut le dirigeant qui transféra la Crimée de la Russie à l'Ukraine en 1954, une mesure rendue caduque en 2014 lorsque des forces russes ont envahi la péninsule et que Vladimir Poutine en a déclaré l'annexion, événement au coeur des tensions entre Moscou et Kiev depuis lors.

L'ancien Premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique est aussi associé à son face-à-face avec le président américain John F. Kennedy lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, quand le monde a vacillé au bord d'une guerre nucléaire.

L'agence TASS a cité le ministère de la Justice affirmant que Nina Khrouchtcheva avait diffusé de fausses informations sur les politiques russes et s'était opposée à ce que Moscou nomme son "opération militaire spéciale" en Ukraine, motif retenu pour son inscription au registre des agents de l'étranger.

Les personnes inscrites sont soumises à de lourdes obligations administratives et à des encadrements de leurs revenus en Russie, et elles doivent apposer la mention d'agents de l'étranger sur leurs publications, y compris sur les réseaux sociaux.

Certains adversaires du Kremlin portent ce label comme un honneur qui leur est fait, tandis que d'autres déplorent qu'il entrave leur travail, en incitant des Russes à les éviter et en les exposant à des coûts de conformité élevés qui limitent leurs activités professionnelles.

(version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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