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Russie-Trois morts et 15 blessés dans une explosion à Moscou, selon l'agence TASS
information fournie par Reuters•01/08/2026 à 20:35
Trois personnes ont été tuées et 15
autres blessées dans une explosion survenue près d'un café dans
le centre de Moscou, a rapporté samedi l'agence de presse russe
TASS, citant des responsables.
(Rédigé par Rajveer Singh Pardesi à Bangalore, version
française Benjamin Mallet)
La situation sur le front des incendies était "stabilisée" samedi soir dans le Var, mais "le combat continue" en raison des vents changeants, tandis qu'en Gironde la plupart des personnes évacuées ont pu regagner leur domicile après dix jours de lutte contre un ...
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information fournie par AFP Video•01.08.2026•19:23•
Touché aux adducteurs aux Championnats de France, Léon Marchand participera bien à l'Euro de natation à partir du 10 août à Paris. Le quadruple champion olympique est pour l'instant inscrit sur quatre courses: les 200 et 400 m quatre nages, le 200 m papillon et ...
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L'UEFA a sèchement taclé samedi le patron de la Fifa Gianni Infantino, affirmant que l'Italo-Suisse avait perdu sa confiance, et ce malgré le retrait de son projet controversé d'ouverture des compétitions internationales à des investisseurs privés. A moins d'un ...
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information fournie par AFP Video•01.08.2026•19:12•
"C'est un combat âpre de l'ensemble des sapeurs-pompiers (...) mais le dispositf fonctionne", affirme le préfet du Var Simon Babre lors d'un point presse. Le nouvel incendie qui touche ce département du sud-ouest de la France est toujours actif mais contenu.
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