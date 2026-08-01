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Russie-Trois morts et 15 blessés dans une explosion à Moscou, selon l'agence TASS
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 20:35
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Trois personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une explosion survenue près d'un café dans le centre de Moscou, a rapporté samedi l'agence de presse russe TASS, citant des responsables.

(Rédigé par Rajveer Singh Pardesi à Bangalore, version française Benjamin Mallet)

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