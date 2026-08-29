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Russie-Trois morts dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod - autorités locales
information fournie par Reuters 29/08/2026 à 09:46
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Une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Belgorod a fait au moins trois morts et neuf blessés, rapportent samedi les autorités russes sur la messagerie Telegram.

Trois des blessés se trouvent dans un état grave, ont-elles précisé.

Par ailleurs, à Sébastopol, ville annexée par la Russie et située dans la péninsule de Crimée, une personne a été tuée et trois autres blessées lors d'une attaque de drone ukrainienne, a déclaré samedi sur Telegram Mikhaïl Razvozhayev, le gouverneur de la ville nommé par la Russie.

Le ministère russe de la Défense a fait savoir de son côté que les forces russes avaient frappé un terminal de transbordement dans le port ukrainien de Mykolaïv.

Une aire de stationnement pour les navires de ravitaillement et des points de déchargement de carburant et de lubrifiants ont également été touchés, a ajouté le ministère, sur Telegram.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
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