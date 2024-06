Russie : Poutine nomme une cousine au ministère de la Défense en pleine purge des généraux

Depuis la mi-mai, au moins cinq généraux ou responsables, dont des proches de l'ancien ministre Sergueï Choïgou, ont été arrêtés pour corruption.

Vladimir Poutine, le 29 mars 2023, à Moscou ( SPUTNIK / GAVRIIL GRIGOROV )

Vladimir Poutine a nommé lundi 12 nouveaux vice-ministres de la Défense, dont une cousine, en pleine purge visant des généraux et des responsables, arrêtés pour corruption dans la foulée du départ de l'historique Sergueï Choïgou.

La première vague de changements était intervenue mi-mai, quand le chef du Kremlin, quelques jours après son investiture pour un cinquième mandat, avait remplacé M. Choïgou, en poste depuis 2012, par un économiste sans expérience militaire, Andreï Belooussov.

Vladimir Poutine avait justifié ce remaniement ministériel surprise par le besoin d'"optimiser" les dépenses militaires, qui ont explosé pour soutenir les besoins de l'armée en Ukraine. Depuis, au moins cinq généraux ou responsables, dont des proches de l'ancien ministre, ont été arrêtés pour corruption, illustrant la montée en puissance des technocrates au sein du dispositif militaire du Kremlin.

Parmi les douze vice-ministres nommés lundi par décret présidentielle, y figure notamment Anna Tsiviliova, une cousine de Vladimir Poutine, sous sanctions européenne et britannique. Le lien de parenté n'a toutefois pas été officiellement confirmé en Russie.

Aide sociale et logement des militaires

Elle était jusque-là à la tête de l'important Fonds des Défenseurs de la Patrie, mis en place en 2023 par le président russe, dont le but est officiellement "de fournir un soutien social personnalisé aux vétérans" du conflit en Ukraine et "aux familles des soldats décédés ou morts des suites de leurs blessures". Mme Tsiviliova aura notamment pour périmètre l'ensemble des questions relatives à l'aide sociale des militaires et leur logement, selon le ministère de la Défense.

Également dans la liste apparaît le nom de Pavel Fradkov, fils de l'ancien Premier ministre (2004-2007) et directeur des services de renseignement extérieur (SVR) entre 2007 et 2016, Mikhaïl Fradkov. Il sera en charge du secteur de la construction pour l'armée. Son prédécesseur à ce poste a été arrêté pour corruption.

Un ancien responsable du ministère des finances, Léonide Gornine, a également été nommé premier vice-ministre de la Défense, d'où sont évincés quatre anciens vice-ministres, selon les décrets.

La corruption au sein des hauts échelons de l'armée russe, endémique depuis la chute de l'URSS en 1991, était l'une des critiques bruyamment formulées par le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, à l'origine d'une rébellion avortée en Russie en juin 2023 et décédé dans un crash d'avion deux mois plus tard.

Le Kremlin a pour sa part rejeté toute idée de purge ces dernières semaines, assurant qu'il s'agissait d'une opération anti-corruption assez classique.

Depuis son arrivée au pouvoir il y a près d'un quart de siècle, Vladimir Poutine s'est entouré de nombreux proches issus principalement de ses années au KGB puis de son temps à la mairie de Saint-Pétersbourg, dans les années 1990. Depuis quelques années, des enfants de ses proches sont nommés à de hautes responsabilités.