Russie-Poutine demande des propositions sur une éventuelle reprise des essais nucléaires

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi à ses hauts responsables militaires et de défense d'élaborer des propositions concernant d'éventuels essais d'armes nucléaires, ce qui constituerait une première depuis la chute de l'URSS en 1991.

"Je charge le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, les services spéciaux et les agences civiles compétentes de tout mettre en œuvre pour recueillir des informations supplémentaires sur cette question, de les analyser au sein du Conseil de sécurité et de formuler des propositions concertées sur le lancement éventuel des préparatifs d'essais d'armes nucléaires", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion de haut rang.

Ces déclarations interviennent après que Donald Trump a ordonné fin octobre à l'armée américaine de reprendre immédiatement les essais d'armes nucléaires, une décision qui constitue une première en 33 ans pour les Etats-Unis.

Le président américain n'a pas encore précisé s'il faisait référence à des essais nucléaires explosifs ou à des essais en vol de missiles à capacité nucléaire.

La Russie a toujours strictement respecté ses obligations au titre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais si les États-Unis ou toute autre puissance nucléaire procèdent à un tel essai, la Russie en fera de même, a déclaré mercredi Vladimir Poutine lors de la réunion.

Aucun pays hormis la Corée du Nord - le plus récemment en 2017 - n'a effectué d'essais explosifs d'armes nucléaires au XXIe siècle.

Les États-Unis ont réalisé leur dernier essai en 1992, la Chine et la France en 1996 et l'Union soviétique en 1990. La Russie post-URSS, qui a hérité de l'arsenal nucléaire soviétique, n'en a jamais effectué.

Le ministre de la Défense, Andreï Beloussov, a déclaré mercredi à Vladimir Poutine que les récentes déclarations et actions des États-Unis rendaient "conseillable de se préparer immédiatement à des essais nucléaires à grande échelle".

Le site d'essais russe de Nouvelle-Zemble, situé dans l'Arctique, pourrait accueillir de tels essais dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté.

Le mois dernier, la Russie a mené des tests sur le missile de croisière Bourevestnik et la super-torpille Poséidon, tous deux à propulsion nucléaire.

