Russie-Les auteurs de l'attentat du Crocus City Hall condamnés à la perpétuité
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 10:24

Un tribunal militaire russe a condamné jeudi à la réclusion à vie quatre ressortissants du Tadjikistan reconnus coupables d'avoir ouvert le feu sur la foule le 22 mars 2024 dans une salle de concert proche de Moscou, le Crocus City Hall, faisant 149 morts, rapporte l'agence Tass.

Onze complices ont également été condamnés à la prison à perpétuité. Les quatre autres prévenus dans cette affaire ont écopé de 19 à 22 ans de prison, selon l'agence RIA.

L'attentat avait été revendiqué par l'Etat islamique au Khorassan, branche de l'organisation djihadiste active en Afghanistan et en Asie centrale.

(Rédigé par Lucy Papachristou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

