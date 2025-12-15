Russie-Le groupe Pussy Riot désigné organisation extrémiste par un tribunal

Le groupe punk russe "Pussy Riot", féministe et ouvertement anti-Kremlin, a été qualifié d'organisation extrémiste par un tribunal de Moscou lundi, interdisant son activité en Russie à la demande du bureau du procureur général.

En septembre, cinq membres du groupe avaient été condamné par contumace à des peines de prison allant jusqu'à 13 ans après avoir été reconnus coupables d'avoir diffusé des mensonges au sujet de l'armée russe.

Les membres, qualifiées d'"agents étrangers" par les autorités, ont rejeté toutes les accusations à leur égard, affirmant qu'elles étaient motivées par des considérations politiques.

Pussy Riot, dont les membres ne vivent pas en Russie, s'était fait connaître en 2012 avec la condamnation à des peines de prison de trois jeunes de ses adhérentes qui avaient entonné un chant contre le président Vladimir Poutine sur l'autel de la cathédrale orthodoxe du Christ-Sauveur de Moscou.

Le groupe, qui s'oppose à la guerre menée par Moscou en Ukraine, est depuis devenu un symbole de l'action de protestation anti-Kremlin.

Nadya Tolokonnikova, fondatrice du groupe exilée aux États-Unis et dont les autorités russes cherchent à obtenir l'arrestation, a rejeté le mois dernier la décision de qualifier le groupe d'extrémiste.

"Si dire la vérité est de l'extrémisme, alors nous sommes heureux d'être des extrémistes", a-t-elle écrit sur X.

