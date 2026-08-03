Russie et Ukraine poursuivent les bombardements, plusieurs victimes de part et d'autre

(Actualisé avec attaque en Ukraine, bilan, détails)

Les armées ukrainienne et russe ont mené des attaques de drones contre leurs infrastructures respectives dans la nuit de dimanche à lundi, l'une faisant au moins sept morts en Crimée et dans la région de Krasnodar, l'autre trois morts dans l'oblast de Dnipropetrovsk.

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées au cours de la nuit lors d'une "attaque ennemie" sur la péninsule de Crimée, contrôlée par la Russie, a déclaré Sergueï Aksionov, le gouverneur russe de la région.

Quatre autres personnes, dont un enfant, ont été tuées et 10 autres blessées dans la station balnéaire de Guelendjik, située sur la mer Noire, a déclaré le gouverneur de la région russe de Krasnodar.

"Sur instruction du gouverneur, une équipe spécialisée en médecine de catastrophe a été dépêchée sur place. Deux adultes et un enfant ont été transportés à l'hôpital", ont déclaré les autorités locales dans un communiqué.

Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes en profondeur contre la Russie ces derniers mois, visant des cibles économiques et énergétiques dans le but de compromettre la capacité de la Russie à poursuivre la guerre.

Dans l'oblast russe de Vladimir, situé à une centaine de kilomètres de Moscou, un entrepôt du détaillant en ligne russe Wildberries a également été touché lors d'une attaque de drones ukrainiens, a déclaré l'entreprise, faisant état d'un incendie.

L'entreprise, dont les installations ont été systématiquement prises pour cible par l'Ukraine ces dernières semaines, a indiqué que les pompiers intervenaient sur place.

Depuis le 18 juillet, l'Ukraine a attaqué une douzaine de sites de Wildberries afin de perturber les activités de cette entreprise, pilier de l'économie de consommation russe.

Le gouverneur de la région de Vladimir, Alexander Avdeïev, a déclaré qu’un jeune homme avait été blessé à la tête lors de l’attaque, et qu'une femme avait également subi ce qu’il a qualifié de blessures légères à la jambe.

Parallèlement, une attaque russe contre une station-service dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk a fait trois morts lundi, a déclaré le gouverneur régional.

La Russie a également frappé trois navires transportant du matériel militaire dans la partie ukrainienne de la mer Noire, ainsi qu'un cargo dans le port de Mykolaïv, a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Le ministère a déclaré plus tard lundi que les forces russes avaient pris le contrôle des localités de Bilyi Kolodiaz et d'Oustynivka, dans la région ukrainienne de Kharkiv. Reuters n'a pas pu confirmer de source indépendante ces informations.

(Rédigé par Anton Kolodyazhnyy; Jekaterīna Golubkova et Yuliia Dysa; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)