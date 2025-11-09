 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Russie-Coupures d'électricité après une attaque ukrainienne à Voronej
information fournie par Reuters 09/11/2025 à 06:41

Une attaque de drone lancée par l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche a provoqué des coupures d'électricité et de gaz dans la ville de Voronej, dans le sud-ouest de la Russie, a déclaré le gouverneur de la région.

Aucun blessé n'a été signalé, a indiqué sur Telegram Alexander Gousev, ajoutant qu'un incendie s'était déclaré dans une infrastructure énergétique après que plusieurs drones ont été abattus.

Le système chauffage central a été affecté dans certaines résidences et certains quartiers de la ville ont été privés d'électricité, a dit Alexander Gousev, précisant que la situation était ensuite revenue à la normale.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que 44 drones ukrainiens avaient été détruits ou interceptés dans la nuit.

(Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank