Russie-Coupures d'électricité après une attaque ukrainienne à Voronej

Une attaque de drone lancée par l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche a provoqué des coupures d'électricité et de gaz dans la ville de Voronej, dans le sud-ouest de la Russie, a déclaré le gouverneur de la région.

Aucun blessé n'a été signalé, a indiqué sur Telegram Alexander Gousev, ajoutant qu'un incendie s'était déclaré dans une infrastructure énergétique après que plusieurs drones ont été abattus.

Le système chauffage central a été affecté dans certaines résidences et certains quartiers de la ville ont été privés d'électricité, a dit Alexander Gousev, précisant que la situation était ensuite revenue à la normale.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que 44 drones ukrainiens avaient été détruits ou interceptés dans la nuit.

(Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)