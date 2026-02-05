Rugby/Six nations-Le XV de France bat largement l'Irlande en ouverture du Tournoi

(Actualisé avec détails)

par Vincent Daheron

Le XV de France a parfaitement lancé jeudi la défense de son titre au Tournoi des Six Nations en s'imposant au Stade France face à l'Irlande (36-14) avec le bonus offensif, malgré une seconde période moins aboutie.

Louis Bielle-Biarrey, auteur d'un doublé, Matthieu Jalibert, Charles Ollivon et Théo Attissogbe ont inscrit les cinq essais tricolores dans une rencontre disputée sous la pluie et exceptionnellement un jeudi pour éviter toute concurrence avec la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina vendredi.

Nick Timoney et Michael Milne ont marqué les deux réalisations irlandaises en deuxième période.

Avec cinq points, l'équipe de France s'installe provisoirement en tête du classement avant les deux rencontres de samedi et devra confirmer, dans dix jours, lors de son déplacement au Pays de Galles.

Plus de deux mois après une tournée d'automne loin d'être rassurante, la France a montré un tout autre visage en première période avant de baisser un peu le pied après la pause.

Dans l'élan de son magnifique Tournoi 2025, où il avait été élu meilleur joueur, Louis Bielle-Biarrey a encore été essentiel face à une équipe irlandaise privée de nombreux joueurs cadres. Il s'est offert un doublé, avec un premier essai, dont lui seul a le secret (13e), en effaçant trois défenseurs irlandais dans un mouchoir de poche pour bonifier un ballon de récupération parfaitement négocié par Thomas Ramos, Nicolas Depoortere et Yoram Moefana.

Pour son deuxième essai, celui du bonus offensif (47e), Louis Bielle-Biarrey a une nouvelle fois fait parler sa vitesse à la réception d'un coup de pied de Thomas Ramos, qui prolongeait un premier par-dessus d'Antoine Dupont.

Entretemps, Matthieu Jalibert, aligné pour la première fois chez les Bleus depuis près d'un an en l'absence de Romain Ntamack, a inscrit le deuxième essai des Tricolores sur un service d'Antoine Dupont (22e). Le demi de mêlée retrouvait lui aussi le XV de France pour la première fois depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre l'Irlande en mars dernier (42-27).

Matthieu Jalibert a aussi été impliqué sur le troisième essai en mettant le feu dans la défense irlandaise. D'abord en jouant la touche rapidement, car la France n'est jamais aussi forte que dans le jeu désorganisé, puis par un coup-de-pied lobé qui a abouti quelques secondes plus tard à l'essai de Charles Ollivon (34e).

Largement devant au score (29-0, 48e), l'équipe de France s'est ensuite quelque peu endormie, laissant le XV du Trèfle réduire l'écart en l'espace de trois minutes avec les essais de Nick Timoney (59e) et Michael Milne (62e).

Le cinquième et dernier essai inscrit en coin par Théo Attissogbe après la sirène (81e) a redonné de l'éclat à la victoire du XV de France, qui a également montré ses progrès dans la discipline (quatre pénalités concédées) par rapport à l'automne dernier.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)