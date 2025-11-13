Rugby-Sept changements dans le XV de France pour défier les Fidji, Alldritt de retour en capitaine

(Actualisé avec forfait de Meafou)

Fabien Galthié a annoncé jeudi sept changements pour affronter les Fidji, samedi à Bordeaux, par rapport au XV de France qui a débuté lors de la défaite face à l'Afrique du Sud la semaine dernière (32-17).

Le sélectionneur a notamment décidé de réintégrer Grégory Alldritt (56 sélections), absent de la feuille de match contre les Springboks. Titulaire indiscutable lors du Tournoi des Six Nations, le troisième ligne remplace Mickaël Guillard (13 sélections), forfait sur blessure.

"Au poste 8, depuis trois ans, c'est Greg qui tient la baraque. C'est un joueur de grande qualité, de classe internationale. (...) C'est un joueur qui a besoin de se régénérer", a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse.

Le Rochelais sera par ailleurs capitaine à la place de Gaël Fickou (97 sélections). Ce dernier est remplacé au centre par Nicolas Depoortere (5 sélections).

L'autre changement majeur concerne le poste de demi de mêlée, toujours dépourvu de sa star Antoine Dupont, blessé à un genou en mars dernier. Titulaire face à l'Afrique du Sud, Nolann Le Garrec est forfait pour le reste de la tournée d'automne.

Il est remplacé à ce poste par Maxime Lucu (28 sélections). Blessé à un pouce en début de saison, le Bordelais n'a joué que deux matches dont les 21 dernières minutes la semaine dernière contre les doubles champions du monde en titre.

Parmi les autres modifications apportées au groupe, Jean-Baptiste Gros (38 sélections) remplace Baptiste Erdocio (3 sélections) au poste de pilier gauche tandis que Charles Ollivon (46 sélections) est titularisé à un inhabituel poste de deuxième ligne. Il succède à Thibaud Flament (33 sélections), également forfait pour samedi.

"Il n'a jamais joué au poste de 4 en équipe de France. Il s'est entraîné à ce poste et y joue plus régulièrement avec son club. C'est quelque chose qui nous semble cohérent", a justifié le sélectionneur au sujet d'Ollivon.

En troisième ligne, outre Grégory Alldritt, Oscar Jegou (7 sélections) entre dans le XV à la place de Paul Boudehent (20 sélections).

La Fédération française de rugby (FFR) a annoncé par la suite via un communiqué le forfait du deuxième ligne Emmanuel Meafou (10 sélections). Il est remplacé dans le XV de départ par Romain Taofifenua (58 sélections).

Sur le banc, le talonneur Maxime Lamothe et le deuxième ligne Jimi Maximin devraient vivre leur première sélection.

"On est très ambitieux parce que nous sommes l'équipe de France", a déclaré Fabien Galthié avant d'affronter les Fidji.

Les Bleus concluront ensuite la tournée d'automne par la réception de l'Australie, le 22 novembre, au Stade de France.

La composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Damian Penaud, 13-Nicolas Depoortere, 12-Pierre-Louis Barassi, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Romain Ntamack, 9-Maxime Lucu, 8-Grégory Alldritt (capitaine), 7-Oscar Jegou, 6-Anthony Jelonch, 5-Romain Taofifenua, 4-Charles Ollivon, 3-Régis Montagne, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.

Remplaçants : 16-Maxime Lamothe, 17-Rodrigue Neti, 18-Thomas Laclayat, 19-Jimi Maximin, 20-Hugo Auradou, 21-Paul Boudehent, 22-Baptiste Jauneau, 23-Emilien Gailleton.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)