Rugby-Les Bleus débuteront le Mondial 2027 face aux USA à Melbourne

L'équipe de France masculine de rugby débutera la prochaine Coupe du monde en Australie (1er octobre-13 novembre 2027) par une rencontre face aux Etats-Unis, le 2 octobre à Melbourne, avant d'affronter le Japon (9 octobre, Brisbane) puis les Samoa (17 octobre, Sydney).

Organisé dans un format élargi à 24 équipes, le Mondial 2027 aura une phase de poules raccourcie, disputée dans sept villes et qui sera conclue par un "Super Sunday", le 17 octobre, avec cinq rencontres dans la même journée - dont celles des Bleus face aux Samoa -, ce qui constituera une première dans l'histoire de la compétition.

"L'attente est terminée", a déclaré le président de la Fédération internationale de rugby, Brett Robinson, dans un communiqué accompagnant l'annonce du calendrier, qu'il a présenté comme "conçu avec soin" pour trouver un équilibre entre le bien-être des joueurs, l'expérience des supporteurs et la portée mondiale de l'événement.

Les trois rencontres du XV de France auront lieu dans la matinée dans l'Hexagone.

(Rédigé par Jean Terzian, avec Mitch Phillips)