Rugby-Les Bleues éliminées en demi-finales de la Coupe du monde par l'Angleterre

par Toby Davis

BRISTOL, Angleterre, 20 septembre - L'équipe de France féminine de rugby a été éliminée en demi-finales de la Coupe du monde par l'Angleterre (35-17) samedi à Bristol, malgré une valeureuse prestation, et jouera dans une semaine pour la troisième place face à la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre.

Les Bleues ont longtemps fait douter les Anglaises mais n'ont pu éviter une 17e défaite consécutive face aux Red Roses, qui joueront samedi à Twickenham leur septième finale de Coupe du monde consécutive. Elles y défieront le Canada, tombeur surprise des Néo-Zélandaises vendredi (34-19).

Le XV de France, de son côté, est tombé au stade des demi-finales pour la septième édition consécutive et devra patienter pour disputer sa première finale. Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz tenteront de glaner une quatrième médaille de bronze de suite.

Un peu plus d'un mois après une lourde défaite en préparation lors de leur dernière confrontation (40-6), les Bleues ont montré un tout autre visage sans toutefois être récompensées en raison d'un manque d'efficacité au cours d'une première période pourtant dominatrice.

