Rugby-Les Bleues écrasent le Brésil et valident leur qualification en quarts de finale de la Coupe du monde

L'équipe de France féminine de rugby a largement battu le Brésil (84-5) dimanche à Exeter (Angleterre) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde et s'est ainsi assurée une place en quarts de finale.

Victorieuses de l'Italie la semaine dernière (24-0), les Bleues sont deuxièmes du groupe D et joueront la première place face à l'Afrique du Sud dimanche prochain.

Face à la 25e nation mondiale, présente pour la première fois à la Coupe du monde, la France avait peu de doutes sur l'issue du match mais souhaitait se rassurer après une entrée en lice poussive face aux Transalpines.

"On voulait prendre du plaisir et travailler sur l'aspect offensif, je pense que c'est chose faite", a réagi l'arrière Emilie Boulard sur France TV. "Il va falloir construire là-dessus. Ça va être un gros combat pour nous la semaine prochaine."

Malgré onze changements opérés dans le XV de départ par David Ortiz et Gaëlle Mignot, les co-sélectionneurs, par rapport au match d'ouverture, l'équipe de France a déroulé son rugby, menant 53-0 à la mi-temps.

Elle a inscrit 14 essais au total par dix joueuses différentes, dont le premier à la cinquième minute par Emilie Boulard et le quatrième, celui du bonus offensif, après seulement 16 minutes par Kelly Arbey.

Emilie Boulard (5e, 56e), Kelly Arbey (16e, 69e), Marine Ménager (27e, 40e+1) et Séraphine Okemba (35e, 43e) ont chacune marqué un doublé.

Bianca Silva, d'un raid en solitaire sur l'aile gauche, a sauvé l'honneur en inscrivant le premier essai de son pays dans une Coupe du monde (64e) sous les vivats du public anglais, qui avait pris fait et cause pour les Brésiliennes.

Troisième lors de sept des neuf dernières éditions, le XV de France affrontera en quarts de finale la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre, ou l'Irlande. Les deux équipes se disputeront également la première place de leur groupe dimanche prochain.

(Rédigé par Vincent Daheron)