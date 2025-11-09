Rugby: la France encore battue par l'Afrique du Sud, deux ans après le cauchemar du quart de finale

La déception des joueurs français après la défaite 32-17 face aux Sud-Africains le 8 novembre 2025 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )

Pas de revanche pour le XV de France: les Bleus ont une nouvelle fois été battus par l'Afrique du Sud, 32-17 samedi soir au Stade de France, deux ans après leur défaite (29-28) contre les doubles champions du monde en titre sur cette même pelouse de Saint-Denis en quart de finale du Mondial-2023.

A deux ans de la Coupe du monde en Australie, les hommes de Fabien Galthié, battus quatre essais à deux par des Springboks pourtant réduits à 14 toute la seconde période, ont mesuré le chemin qui leur reste à parcourir pour espérer un premier titre mondial.

Seule consolation, pour Damian Penaud en tout cas: avec les 39e et 40e essais de sa carrière, l'ailier de Bordeaux-Bègles est devenu seul le meilleur marqueur d'essais du rugby français, devant la légende Serge Blanco (38).

Mais cela n'aura pas suffi contre des Springboks surpuissants et sûrs de leurs forces, que le XV de France n'a donc donc battus qu'une fois en 15 ans, en dix rencontres, il y a trois ans au Vélodrome à Marseille (30-26).

"Ils ont toujours les mêmes atouts (leur pack, leur jeu au pied haut, NDLR), qu'ils ont encore plus développés", a commenté Fabien Galthié, le sélectionneur bleu, après la rencontre: "Nous, on travaille mais dans ces domaines-là, ils ont à nouveau été plus performants que nous."

"L'Afrique du Sud a réalisé un match de 80 minutes. Nous, je pense qu'on s'est un petit peu arrêté de jouer", a reconnu de son côté le talonneur Julien Marchand, plus sévère que Thomas Ramos, selon qui, "honnêtement", les Bleus "ont fait le match pour battre cette équipe."

Comme le 15 octobre 2023, lors de ce quart de finale cauchemar, les hommes de Rassie Erasmus ont trouvé les failles du XV de France. Il y a deux ans c'était les coups de pied haut, cette année ça a été au niveau du paquet d'avants, avec deux piliers à trois sélections seulement chacun (Erdocio et Montagne), et des finisseurs pas capables de redresser la barre.

Auteur de deux essais face aux Sud-Africains le 8 novembre 2025 au Stade de France, Damian Penaud est devenu seul le meilleur marqueur d'essais du rugby français, devant la légende Serge Blanco (40 contre 38) ( AFP / FRANCK FIFE )

Alors certes les Bleus ont longtemps mené, avec ces deux essais de Penaud (4e et 27e) sur deux passes de Ramos, au pied d'abord puis à la main.

- Carton jaune pour LBB -

Et malgré l'essai de filou de l'ancien demi de mêlée montpelliérain Cobus Reinach (33e), parti seul sur 40 m au ras d'un regroupement avant de lober Penaud au pied, les Bleus pensaient toujours tenir le bon bout avec un point d'avance à la pause (14-13).

En tête jusqu'à la 65e minute, contre des Boks réduits à 14 après le carton rouge du deuxième ligne Lood de Jager (40e) pour une charge épaule contre tête sur Ramos au sol, ils ont ensuite craqué après le carton jaune à Louis Bielle-Biarrey pour en avant volontaire (64e).

Une minute plus tard le pack sud-africain emportait tout sur son passage, sur pénaltouche, avec à la conclusion le trois-quarts centre André Esterhuizen, dans le rôle de flanker. Et ce sont alors les trois-quarts springboks qui ont fait parler leurs jambes, face à des Bleus dépassés et à bout de forces, avec d'abord le demi de mêlée remplaçant Grant Williams (71e) puis l'ouvreur Feinberg-Mngomezulu (77e).

Trois essais sud-africains contre une seule pénalité bleue: la seconde période a été à sens unique.

Charnière inédite à la barre du XV de France, en l'absence du maestro Antoine Dupont, Nolann Le Garrec à la mêlée et Romain Ntamack à l'ouverture n'ont jamais pu s'imposer. Et le duel a même été cruel pour l'ouvreur toulousain face au nouveau génie sud-africain, Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Sacha Feinberg-Mngomezulu échappe à Louis Bielle-Biarrey et Maxime Lucu pour aller marquer le 4e et dernier essai de la victoire des Springboks le 8 novembre 2025 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )

Privé de plusieurs titulaires indiscutables, avec en plus de super-Dupont les absences de Mauvaka au talonnage, Atonio en pilier droit et Moefana au centre, sans plusieurs cadors pas au top de leur forme (Ollivon et Alldritt en troisième ligne), le XV de France a donc raté son départ dans ces tests d'automne, avant d'accueillir les Fidjiens à Bordeaux samedi puis les Wallabies australiens une semaine plus tard (22 novembre), de nouveau au Stade de France.

Toujours N.5 mondiaux malgré cette défaite, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur: un faux pas contre les Fidji et/ou contre les Wallabies pourrait les faire chuter au-delà des six premières places qui assureront le statut de tête de série lors du tirage au sort des groupes du Mondial 2027, le 3 décembre à Sydney.