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Rugby-La France bat l'Angleterre sur le fil et conserve son titre dans le Tournoi des Six Nations
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 00:44

(Actualisé avec déclarations de Galthié)

par Vincent Daheron

SAINT-DENIS, Seine-Saint-Denis, 14 mars (Reuters) - T homas Ramos a offert samedi le Tournoi des Six Nations 2026 au XV de France en réussissant la pénalité de la gagne à la dernière seconde pour battre l'Angleterre (48-46) et permettre aux Bleus de conserver leur titre pour la première fois depuis 2007.

Grâce à sa victoire bonifiée face au XV de la Rose, la France termine l'édition 2026 avec 21 points, deux unités devant l'Irlande et cinq devant l'Écosse. L'Angleterre prend la cinquième position, derrière l'Italie et devant le Pays de Galles.

Les Tricolores enregistrent un huitième Tournoi depuis le passage à six nations en 2000, un de plus que leur adversaire du soir et le troisième en cinq ans.

"Ça a été difficile toute la partie, et on a gagné à la fin. C'est un tournoi qui a une énorme valeur sportive", a savouré le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse.

Quelques heures après la victoire de l'Irlande contre l'Écosse (43-21), les Bleus connaissaient leur mission pour conserver leur titre : battre l'Angleterre à l'occasion des 120 ans du "Crunch" ou empocher le bonus offensif en cas de nul.

Ils ont réussi la première option, dans la douleur, grâce à la pénalité réussie par Thomas Ramos à la sirène. L'arrière a réussi son coup de pied à plus de quarante mètres des perches alors que son équipe était menée d'un point.

"La pénalité est dans le top trois, et pas troisième. J'adore ces moments, c'est du super rugby", a réagi le héros du soir au micro de France TV. "On a une fin de tournoi moins bonne que ce qu'on aurait voulu mais je suis très content. Ça aurait été tellement dur de perdre le match et le tournoi chez nous. Ça montre qu'on a du caractère."

L'équipe de France avait réussi son entame de match grâce aux deux premiers essais de Louis Bielle-Biarrey, lancé lors de deux actions mimétiques par un coup de pied rasant de Thomas Ramos dans le dos de la défense adverse (7e, 13e).

UNE DÉFENSE TRICOLORE FRAGILE

Sauf que l'Angleterre a réagi à chaque fois, d'abord par Tom Roebuck en bout de ligne (9e) puis par Cadan Murley (19e), qui a profité d'une erreur de Théo Attissogbe à la réception d'un coup de pied à suivre de Ben Spencer.

Le XV de la Rose a ensuite fait douter la France en un quart d'heure. Ollie Chessum (26e) puis Alex Coles (34e) récompensaient leur volonté de jouer la pénaltouche plutôt que de prendre les points, autant qu'ils sanctionnaient les errances défensives tricolores.

Fin Smith, face aux perches, ajoutait même trois points supplémentaires pour donner dix unités d'avance à son équipe à deux minutes de la pause (27-17).

Mais la rencontre a basculé une première fois dans les dernières secondes de la première période, quand l'offensive française a été récompensée d'un essai de pénalité et d'un carton jaune à l'encontre du pilier gauche anglais Ellis Genge.

Revenus des vestiaires avec trois points de retard, les hommes de Fabien Galthié ont parfaitement profité de leur supériorité numérique en inscrivant deux essais en sept minutes.

Celui du bonus offensif pour Louis Bielle-Biarrey (42e) et celui de Théo Attissogbe (49e), à chaque fois servis à l'aile par Antoine Dupont.

Sur une nouvelle phase de possession, et alors qu'ils avaient l'occasion d'enfoncer le clou, les Bleus ont redonné espoir aux Anglais, Ollie Chessum interceptant une passe de Matthieu Jalibert pour s'offrir un doublé de l'autre côté du terrain (51e).

"On a cru qu'on avait pris le dessus mais l'interception nous a fait mal", a reconnu Fabien Galthié.

NOUVEAU RECORD POUR BIELLE-BIARREY

Il n'en fallait pas tant pour réveiller les Anglais et les doutes français. Six minutes plus tard, Marcus Smith a remis les visiteurs devant au score, en s'occupant de l'essai et de la transformation après les trois manquées auparavant par Fin Smith.

Mais quand il est en difficulté, le XV de France peut s'appuyer sur Louis Bielle-Biarrey. À la réception d'un coup de pied par-dessus d'Antoine Dupont, l'ailier bordelais s'est offert un quadruplé (66e) et un nouveau record d'essais sur une seule édition du Tournoi avec une neuvième réalisation.

Encore parfait au pied, Thomas Ramos donnait six longueurs d'avance aux Bleus avant les 13 dernières minutes.

Après une première interminable séquence sauvée, la défense tricolore, à 14 après le carton jaune de Demba Bamba (73e), a craqué sous l'incursion de Tommy Freeman (77e). La transformation réussie par Marcus Smith donnait un point d'avance à l'Angleterre à une poignée de secondes du terme.

Les Bleus ont réussi à remettre la main sur le ballon afin de pousser l'adversaire à la faute. Ils y sont parvenus, offrant une occasion en or à Thomas Ramos, dont le jeu au pied n'a, encore une fois, pas tremblé pour délivrer son équipe et le public du Stade de France.

"C'est beaucoup d'émotions. C'est le dénouement parfait", a déclaré Matthieu Jalibert sur France TV. "On s'est rendu le match compliqué. Chacun a eu sa période. C'est le caractère de cette équipe : être capable d'aller chercher un point de bonus en Écosse, aller gagner ce soir alors que ce n'était pas fait. Il faut féliciter Thomas (Ramos)."

(Reportage de Vincent Daheron)

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