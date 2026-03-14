Rugby-La France bat l'Angleterre et conserve son titre dans le Tournoi des Six Nations

par Vincent Daheron

SAINT-DENIS, Seine-Saint-Denis, 14 mars (Reuters) - T homas Ramos a offert samedi le Tournoi des Six Nations 2026 au XV de France en réussissant la pénalité de la gagne à la dernière seconde pour battre l'Angleterre (48-46).

Grâce à sa victoire bonifiée face au XV de la Rose, la France termine l'édition 2026 avec 21 points, deux unités devant l'Irlande et cinq devant l'Écosse. L'Angleterre prend la cinquième position, derrière l'Italie et devant le Pays de Galles.

Les Bleus conservent leur titre pour la première fois depuis 2007.

(Reportage de Vincent Daheron)