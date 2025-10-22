Rugby: Dix novices sélectionnés avec le XV de France pour préparer la tournée d'automne, Ramos absent

Thomas Ramos au Stade de France

PARIS - Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a nommé mercredi dix novices parmi les 42 joueurs convoqués pour préparer la tournée d'automne ainsi que le demi de mêlée Maxime Lucu, qui n'a pas encore joué cette saison.

L'habituel capitaine Antoine Dupont est toujours indisponible après sa rupture du ligament croisé du genou droit survenue en mars dernier tandis que son coéquipier au Stade toulousain, l'arrière Thomas Ramos, ne figure pas dans la liste pour des raisons personnelles.

"En raison d’un heureux événement, Thomas Ramos ne figure pas dans cette liste et reviendra dans le groupe très prochainement", a communiqué l'équipe de France sur X.

Parmi les novices, le centre Fabien Brau-Boirie, l'ailier Gaël Dréan et l'arrière Cheikh Tiberghien ont déjà été convoqués par le passé mais sans jamais obtenir une sélection. Le pilier Benjamin Bertrand, les talonneurs Guillaume Cramont et Barnabé Massa, le deuxième ligne Jimi Maximin, le troisième ligne Esteban Capilla, le demi d'ouverture Kalvin Gourgues et l'ailier Aaron Grandidier Nkanang ont été appelés pour la première fois.

Blessé à la main depuis le mois d'août, le demi de mêlée Maxime Lucu a été sélectionné bien qu'il n'ait pas encore joué cette saison en compétition officielle.

La liste pourra être amenée à évoluer dans les prochaines semaines puisque deux journées de Top 14 sont encore au programme d'ici la première rencontre de la tournée face à l'Afrique du Sud, le 8 novembre au Stade de France.

Les Bleus affronteront ensuite les Fidji, le 15 novembre à Bordeaux, puis l'Australie, le 22 novembre au Stade de France.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)