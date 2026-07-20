Rudi Garcia n'est plus sélectionneur de la Belgique

La fin d’une ère française en Belgique. La Fédération belge de football a annoncé ce lundi midi se séparer de Rudi Garcia, sélectionneur en poste depuis 2025 .

Dans un communiqué très succinct, l’institution a salué le travail d’un homme qui a « joué un rôle clé dans la reconstruction de la Belgique » et qui, « grâce à son expérience et son engagement », a réussi « à reconstruire une cohésion d’équipe ». De son côté, le coach français s’est félicité de « quitter la Belgique en Ligue A de la Ligue des nations et parmi les huit meilleures équipes du monde ». …

ABS pour SOFOOT.com