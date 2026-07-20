 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rudi Garcia n'est plus sélectionneur de la Belgique
information fournie par So Foot 20/07/2026 à 15:25

Rudi Garcia n'est plus sélectionneur de la Belgique

Rudi Garcia n'est plus sélectionneur de la Belgique

La fin d’une ère française en Belgique. La Fédération belge de football a annoncé ce lundi midi se séparer de Rudi Garcia, sélectionneur en poste depuis 2025 .

Dans un communiqué très succinct, l’institution a salué le travail d’un homme qui a « joué un rôle clé dans la reconstruction de la Belgique » et qui, « grâce à son expérience et son engagement », a réussi « à reconstruire une cohésion d’équipe ». De son côté, le coach français s’est félicité de « quitter la Belgique en Ligue A de la Ligue des nations et parmi les huit meilleures équipes du monde ».

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le milieu de terrain espagnol Rodri (c) brandit le trophée de la Coupe du monde 2026 aux côtés du sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente (g) à leur arrivée des États-Unis, à l'aéroport de Madrid-Barajas, le 20 juillet 2026 en Espagne Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country. ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Mondial-2026: les champions du monde de retour au bercail pour fêter leur sacre à Madrid
    information fournie par AFP 20.07.2026 15:53 

    L’Espagne a retrouvé lundi ses champions qui l'ont tant fait vibrer après leur victoire face à l'Argentine (1-0) au Mondial-2026: les joueurs ont atterri à Madrid avec leur trophée qu'ils vont exhiber fièrement tout l'après-midi au cours de leurs rencontres avec ... Lire la suite

  • Giuliano Simeone a fait comme Roberto Carlos
    Giuliano Simeone a fait comme Roberto Carlos
    information fournie par So Foot 20.07.2026 15:12 

    Le moral dans les chaussettes. Sur le but de la victoire espagnole face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, Ferran Torres a semblé étrangement seul, au moment de reprendre le ballon de volée. Et en analysant les images, un fautif semble apparaître. ... Lire la suite

  • Le corps d’un journaliste de sport retrouvé calciné au sud de Naples
    Le corps d’un journaliste de sport retrouvé calciné au sud de Naples
    information fournie par So Foot 20.07.2026 15:00 

    Le journalisme sportif italien est en deuil. Le corps de Luigi Esposito, journaliste italien de 53 ans, a été retrouvé calciné ce samedi à Eboli, au sud de Naples. Les pompiers ont fait cette découverte alors qu’ils intervenaient pour éteindre un incendie dans ... Lire la suite

  • L'Argentine proche d'un record de fautes en Coupe du monde
    L'Argentine proche d'un record de fautes en Coupe du monde
    information fournie par So Foot 20.07.2026 14:58 

    C’est presque du népotisme. En finale de cette Coupe du monde 2026, l’Argentine a commis 25 fautes. Il s’agit du plus haut total de fautes dans la compétition depuis… l’Argentine en finale de l’édition 2022 (26) . En Amérique du Nord, l’ Albiceleste affiche le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank