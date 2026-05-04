Rubio se rendra à Rome sur fond de tensions entre les États-Unis, le Pape Léon et Meloni

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* Le Pape Léon s'est opposé au président américain Trump au sujet de l'Iran

* Le département d'État laisse entendre que Cuba sera à l'ordre du jour des discussions au Vatican

* Meloni s'oppose à toute décision de Trump de retirer les troupes d'Italie

(Refonte pour regrouper les informations sur les rencontres de Rubio avec le Pape et Meloni) par Simon Lewis et Joshua McElwee

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se rendra à Rome cette semaine pour des réunions potentiellement controversées avec le Pape Léon et la Première ministre italienne Giorgia Meloni, alors que la guerre du président Donald Trump contre l'Iran met à rude épreuve les relations de Washington avec ses alliés traditionnels.

Cette visite intervient dans un contexte de clivage publicsans précédent entre Washington et le Vatican, Trump ayant fustigé le premier pape américain sur les réseaux sociaux après que Léon a critiqué la guerre américano-israélienne contre l'Iran et d'autres politiques de Trump. Meloni a défendu le Pape et son ministre de la Défense a déclaré que la guerre contre l'Iran mettait en péril le leadership américain .

Rubio, conseiller à la sécurité nationale de Trump et chef de la diplomatie américaine, se rendra en Italie et au Vatican de mercredi à vendredi « afin de faire progresser les relations bilatérales avec l'Italie et le Vatican », a déclaré lundi le porte-parole du Département d’État, Tommy Pigott, dans un communiqué, laissant également entendre que les tensions entre les États-Unis et Cuba pourraient faire partie des discussions de Rubio avec Léon.

« Le Secrétaire Rubio rencontrera les dirigeants du Saint-Siège pour discuter de la situation au Moyen-Orient et des intérêts communs dans l’hémisphère occidental », a déclaré Pigott.

TENSIONS ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE VATICAN

Le Vatican a indiqué que Léon devait rencontrer Rubio, l’un des nombreux membres du cercle restreint de Trump qui sont des catholiques pratiquants, jeudi à 11h30, heure locale.

Léon, qui fête vendredi sa première année à la tête de l'Église catholique, forte de 1,4 milliard de fidèles, s'est montré relativement discret sur la scène internationale au cours des premiers mois de son pontificat, mais s'est révélé ces dernières semaines comme un critique virulent de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Trump a critiqué Léon à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux en avril, qualifiant à un moment donné le souverain pontife de “ terrible ”, dans des attaques qui ont suscité une vive réaction de la part des chrétiens de tous bords politiques.

Le Pape a également vivement critiqué les politiques anti-immigration intransigeantes de l'administration Trump et a appelé àun dialogue entre les États-Unis et Cuba, pays à majorité catholique, afin de prévenir la violence.

En février, alors que l’administration Trump intensifiait le blocus sur l’approvisionnement en pétrole de Cuba, Léon a déclaré qu’il était profondément préoccupé par les tensions entre les deux pays.

Cuba a libéré 51 prisonniers en mars dans le cadre d'un accord avec le Vatican, dans ce qu'elle a qualifié d'“esprit de bonne volonté”, alors que le gouvernement communiste subissait une pression croissante de la part des États-Unis pour réformer son régime à parti unique. L'Église a également acheminé de l'aide humanitaire à Cuba au nom des États-Unis cette année.

Rubio, fils d'immigrants cubains aux États-Unis, a rencontré Léon pour la dernière fois en mai 2025, en compagnie du Vice-président JD Vance, qui est également catholique.

LES ALLIÉS DE L'OTAN EN DÉSACCORD

Rubio devrait rencontrer Meloni et le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani vendredi. Pigott, du Département d’État, a déclaré que les rencontres de Rubio avec les responsables italiens “porteront principalement sur les intérêts communs en matière de sécurité et l’alignement stratégique”.

Ces discussions interviennent alors que Trump s’en est pris aux alliésde l’OTAN pour ce qu’il qualifie de soutien insuffisant à la guerre contre l'Iran. Le président prévoit de retirer 5 000 soldats américains d’Allemagne et a déclaré qu’il envisagerait “probablement” de retirer de la même manière des troupes d’Espagne et d’Italie, qui ont toutes deux imposé des limites à l’utilisation de leur territoire par les États-Unis pour des opérations.

Meloni, qui s'était jusqu'à récemment étroitementalignée sur Trump (link, a déclaré lundi qu'elle s'opposerait à toute initiative visant à retirer les troupes américaines (link d'Italie.