information fournie par So Foot • 24/12/2024 à 16:43

Rúben Amorim comprend la colère des supporters de Manchester United

Ils devraient pourtant commencer à avoir l’habitude, non ?

Seulement 13 e de Premier League à 17 points du leader Liverpool, Manchester United connait une première partie de saison très décevante. À deux jours du début du Boxing Day, lors duquel les Red Devils iront défier Wolverhampton ce jeudi (18h30), Rúben Amorim était présent en conférence de presse à Old Trafford ce mardi, affirmant comprendre la déception des supporters mancuniens : « Nous comprenons, je comprends en tant qu’entraîneur la frustration, la déception. Je comprends et nous allons nous améliorer. Cela prendra du temps, mais nous allons y arriver. […] Nos supporters sont incroyables, je ne peux rien leur demander de plus. »…

FG pour SOFOOT.com