RTX dopé par l'aviation commerciale et la défense au 2T

( AFP / I-HWA CHENG )

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX (ex-Raytheon), maison mère de Pratt & Whitney, a publié au deuxième trimestre un bénéfice et un chiffre d'affaires en nette hausse, dans un contexte de réarmement mondial et de forte croissance de l'aviation commerciale.

D'avril à juin, le groupe d'Arlington en Virginie, spécialisé dans les systèmes avioniques et les équipements de navigation, a vu son chiffre d'affaires grimper de 9% sur un an à 21,6 milliards de dollars, selon un communiqué publié mardi.

C'est plus que le consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Sur la période, le bénéfice net a atteint 1,66 milliard de dollars contre 111 millions un an auparavant.

Rapporté par action, indicateur de référence pour les marchés, et hors éléments exceptionnels, le bénéfice a grimpé de 11% à 1,56 dollar, là aussi au-dessus des attentes du marché.

Sa filiale Collins Aerospace, en pointe dans le domaine de la transmission et du traitement des données dans l'aéronautique, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 7,6 milliards de dollars.

Elle a été dopée par la vente de pièces détachées dans le secteur de la défense, ainsi que la hausse de la demande de pièces de rechange dans l'aviation commerciale, sur fond de boum du trafic aérien.

La division Pratt & Whitney a vu ses revenus augmenter de 12% à 7,6 milliards de dollars, tirée par les ventes de moteurs à l'aviation commerciale.

Les revenus de la troisième filiale du groupe, Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, ont augmenté de 8% à 7 milliards de dollars, tirés par les systèmes de défense terrestres et aériens et le dynamisme dans les programmes navals.

RTX a revu ses prévisions pour 2025 pour prendre en compte les potentiels droits de douane brandis par l'administration Trump.

A données comparables, son chiffre d'affaires devrait se situer entre 84,75 et 85,5 milliards de dollars contre 83 à 84 milliards prévus précédemment.

Le bénéfice par action (BNPA) proforma a à l'inverse été ajusté à la baisse, entre 5,80 et 5,95 dollars, contre de 6 à 6,15 dollars annoncés précédemment.

"Notre perspective mise à jour reflète une performance opérationnelle solide au cours du premier semestre et intègre notre évaluation actuelle de l'impact des tarifs douaniers", a fait valoir le PDG du groupe, Chris Calio, cité dans le communiqué.

"Nous nous concentrons sur la réalisation d'une forte croissance dans nos marchés finaux commerciaux et de défense et restons bien positionnés pour stimuler une croissance rentable à long terme".

Vers 14H10 GMT, dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de RTX cédait 1,2%.