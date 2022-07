Royaume-Uni : une certaine résilience

En attendant la nomination de son successeur au 10 Dowing Street, Boris Johnson restera en poste jusqu'au 5 septembre. (© Kyle Heller/n°10 downing Street)

Même si le Brexit n’a pas produit de catastrophe, Boris Johnson part sans laisser de regrets.

Le Royaume-Uni est en train de tourner la page Boris Johnson. Les jours de ce dernier à Downing Street sont en effet comptés après sa décision, annoncée le 7 juillet, d’abandonner la direction du Parti conservateur.

Sa position était devenue intenable, après que ses frasques et les scandales sexuels de son entourage ont mis en lumière ses mensonges, et conduit, dans les derniers jours, à des démissions en cascade chez les membres de son propre gouvernement.

En dépit des pressions exercées sur lui par son propre camp, il a néanmoins décidé de rester à son poste de Premier ministre tant qu’un successeur à la tête des Tories n’est pas désigné – ce qui pourrait prendre quelques semaines.

Même si de telles périodes d’incertitude sont généralement redoutées par les milieux économiques et financiers, le départ de Boris Johnson, personnalité assez fantasque et principal artisan du Brexit, est plutôt vécu comme un soulagement. Comme le montre d’ailleurs la relative bonne tenue de la livre sterling et de la Bourse de Londres après la nouvelle.

Chômage encore contenu

Tout en campant sur les positions eurosceptiques de la majorité du parti, le nouveau Premier ministre pourrait offrir «un profil plus rassurant et un style de négociations moins conflictuel avec l’Union européenne», commente Xavier Chapard, stratégiste à la Banque postale. En cela, «Ça ne pourra pas