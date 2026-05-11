Royaume-Uni: Starmer veut nationaliser British Steel

Le Premier ministre Keir Starmer, sortant du 10 Downing Street, Londre, le 4 avril 2026 ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, sous pression après des élections locales dévastatrices pour le Labour, a annoncé lundi son intention de nationaliser le sidérurgiste British Steel, propriété du groupe chinois Jingye, dont le gouvernement avait déjà pris le contrôle il y a un peu plus d'un an.

"Nous avons négocié avec le propriétaire actuel mais aucune vente commerciale n'a pu aboutir", a souligné M. Starmer lors d'un discours à Londres.

"Un projet de loi sera présenté cette semaine pour donner au gouvernement le pouvoir (...) de prendre la pleine propriété nationale de British Steel", a-t-il ajouté.

Jingye avait annoncé l'an dernier son intention de fermer les deux hauts fourneaux de Scunthorpe (nord de l'Angleterre), derniers fours au charbon opérationnels dans le pays, faute de rentabilité, avec 2.700 emplois en jeu.

Après des négociations infructueuses avec l'entreprise, le gouvernement britannique avait fait voter au Parlement une législation d'urgence forçant British Steel à poursuivre son activité, sous peine de sanctions, un épisode qui avait provoqué des tensions avec la Chine.

"British Steel pourrait revenir dans le giron de l’État pour la première fois depuis sa privatisation en 1988", a indiqué le gouvernement dans un communiqué diffusé peu après l'annonce du Premier ministre, précisant que cette nationalisation reste "soumise à des critères d'intérêt public".

L'objectif est de "renforcer la sécurité nationale tout en apportant de la stabilité aux travailleurs de Scunthorpe, ainsi qu’aux fournisseurs et clients de British Steel", a précisé le ministère des Entreprises et du Commerce dans ce communiqué.

Londres a lancé en mars sa "Stratégie pour l'acier", avec notamment des droits de douane à 50% et une réduction des quotas d'importations, dans l'optique de protéger son industrie sidérurgique, jugée vitale pour ses infrastructures nationales et sa défense.

L'objectif de l'exécutif est de porter à 50% la part britannique dans l'acier utilisé au Royaume-Uni, contre 30% actuellement.

Ce plan s'accompagne d'une politique de soutien au secteur, avec jusqu'à 2,5 milliards de livres de financement "pour des investissements" jusqu'en 2029.

Le gouvernement avait déjà alloué 500 millions de livres pour soutenir la construction d'un nouveau four électrique sur le site de Tata Steel à Port Talbot (Pays de Galles).

La production d'acier au Royaume-Uni est très faible (4 millions de tonnes en 2024) mais près de 40.000 emplois sont dépendants du secteur.