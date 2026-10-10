Royaume-Uni: plusieurs milliers de manifestants à une marche propalestinienne à Londres

Marche de soutien aux Palestiniens organisée par le mouvement Palestine Solidarity, le 10 octobre 2026 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Londres pour réclamer l'arrêt des frappes sur la bande de Gaza, trois ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien dans le Sud israélien le 7 octobre 2023.

"Nous sommes ici pour marquer trois ans d'un génocide en cours à Gaza" et pour appeler le gouvernement britannique à prendre des "sanctions totales" contre Israël, a expliqué à l'AFP Aimee Shalan, directrice du mouvement Palestine Solidarity Campaign, co-organisateur de cette manifestation.

Elle se déroule un an après le cessez-le-feu négocié entre Israël et le Hamas, mais dont les promesses ont été largement non tenues, les frappes sur Gaza se poursuivant notamment à un rythme quasi quotidien.

Durant la marche, organisée sous haute surveillance policière, les manifestants ont repris les chants "Free, free Palestine" ("Libérez, libérez la Palestine") ou encore "Occupation is a crime" ("L'occupation est un crime").

Marche de soutien aux Palestiniens organisée par le mouvement Palestine Solidarity, le 10 octobre 2026 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Certains brandissaient des pancartes sur lesquelles était écrit "Sanctionnez Israël maintenant", ou encore "Ce n'est pas un crime d'agir contre un génocide".

Dans la foule, Hibo Hassan, jeune diplômée de 23 ans, a déploré la situation humanitaire "épouvantable" à Gaza, se disant choquée qu'"on puisse continuer à vivre sa vie (au Royaume-Uni) alors qu'un génocide pourrait être en train de se dérouler".

Kobe, trentenaire originaire du Kosovo n'ayant pas souhaité donner son nom, dit être venu "pour ne pas laisser l'histoire se répéter", en référence à la guerre ayant eu lieu dans les années 1990 entre les forces serbes et des guérillas albanaises réclamant l'indépendance du Kosovo de la Serbie.

La Metropolitan Police de Londres a indiqué sur X avoir arrêté "plusieurs personnes" dans la manifestation, dont "un homme et une femme avec des pancartes affichant leur soutien à l'organisation interdite Palestine Action". Ce groupe a été classé l'an dernier comme "terroriste" par le précédent gouvernement travailliste et depuis, la police a interpellé plus de 3.000 personnes lors de manifestations en soutien au mouvement.

Un contre-rassemblement pro-Israël, qui a réuni plusieurs dizaines de personnes, était également organisé samedi près du siège de Scotland Yard.

L'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 avait entraîné la mort de 1.221 personnes en Israël. L'offensive israélienne de représailles a depuis fait plus de 74.200 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

De nombreux pays, de grandes ONG de défense des droits humains et des experts de l'ONU estiment qu'Israël a commis un génocide dans la bande de Gaza, ce qu'Israël dément avec force.

Gaza est aujourd'hui dévastée et la reconstruction au point mort. 1,4 million de Palestiniens, sur 2,1 millions d'habitants, y "sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë" et 200.000 d'entre eux frôlent le seuil de la famine, selon le Programme alimentaire mondial.