Le cyclone Simón s'approche dangereusement du Mexique

Un commerce barricadé avec des planches de bois pour le protéger du possible impact de l’ouragan Simón à Puerto Vallarta, dans l'État de Jalisco, au Mexique, le 9 octobre 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )

Le cyclone Simón a progressé samedi dans le Pacifique en direction du Mexique, où il menace de toucher terre avec une grande intensité.

Selon les prévisions météorologiques, il pourrait être classé catégorie 4 voire 5, le plus haut degré sur l'échelle de Saffir-Simpson.

La vitesse de Simón d'à peine 7 km/h suscite également l'inquiétude : plus un cyclone se déplace lentement, plus il peut provoquer de dégâts.

Dans la touristique Puerto Vallarta, habituée à ces puissants typhons, les autorités prévoient d'ordonner la mise à l'abri de la population à partir de 17h00 locale (23h00 GMT). Le dernier bulletin du Centre national des ouragans des États-Unis (NHC) prévoit que Simón s'approche de la zone dans la nuit de samedi ou tôt dimanche matin.

Samedi matin, le ciel est resté nuageux et la mer pas très agitée, la tranquillité prédominant parmi les habitants, a constaté une équipe de l'AFP.

Cette ville côtière bénéficie de sa situation dans une baie et de la présence de montagnes qui atténuent la force des cyclones.

Les commerçants de Puerto Vallarta ont disposé des sacs de sable et barricadé portes et fenêtres pour protéger leurs établissements. Sur l'une de ces planches, on pouvait lire peint à la bombe : "Simón a dit : +tout va bien se passer+", en référence au jeu populaire dans lequel les enfants suivent des instructions, équivalent mexicain du "Jacques-a-dit" français.

Hugo González, 48 ans, se souvient bien du passage du cyclone Kenna, qui a détruit le malecón (la promenade de bord de mer) et fait quatre morts en 2002. Des voitures flottaient dans sa rue, a-t-il raconté en remplissant des sacs de sable.

Vendredi, les autorités se sont réunies dans des installations de la Marine à Puerto Vallarta. Des dizaines de marins se préparaient à intégrer une brigade d'urgence équipée de machines pour enlever les décombres et d'une unité mobile pour traiter l'eau potable.

Les spécialistes prévoient une saison de cyclones plus puissants, favorisés par le phénomène climatique El Niño, qui réchauffe les eaux du Pacifique.