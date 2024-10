Royaume-Uni: nouveau recul du chômage dans un marché du travail en détente

( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le taux de chômage a de nouveau légèrement reculé au Royaume-Uni sur les trois mois terminés en août, à 4% contre 4,1% à fin juillet, dans un marché du travail qui continue de se détendre et nourrit les espoirs de baisse des taux d'intérêts.

Il s'agit de la troisième diminution d'affilée du taux de chômage mensuel au Royaume-Uni, qui reste toutefois au dessus du niveau de 3,8% affiché fin 2023, selon les données de l'Office national des statistiques (ONS) publiées mardi.

La croissance des salaires hors bonus a encore ralenti, à 4,9% sur la période, et la hausse des revenus en termes réels, c'est à dire une fois l'effet de l'inflation pris en compte, a elle aussi ralenti à 2,6%.

Le nombre d'emplois non pourvus a quant à lui continué de baisser pour la période de juillet à septembre, selon d'autres données publiées mardi par l'ONS.

"A première vue, les nouvelles du marché de l'emploi sont positives: le chômage et l'inactivité sont en baisse et l'emploi est en hausse", résume Sarah Coles, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Pourtant, si "la hausse des salaires permet aux gens de garder la tête hors de l'eau", celle-ci "semble de plus en plus faible", ce qui pourrait peser sur les salariés les plus modestes, prévient-elle.

En parallèle, ces chiffres sont scrutés de près par la Banque d'Angleterre (BoE), qui pourrait choisir de baisser de nouveau son taux directeur le mois prochain si elle estime que les pressions inflationnistes diminuent suffisamment - elle vise un taux d'inflation de 2%.

L'inflation britannique s'est maintenue à 2,2% sur un an en août. Les chiffres de septembre seront publiés mercredi et sont attendus en recul.

Alors qu'un taux directeur élevé de la BoE se traduit pour les particuliers comme les entreprises britanniques par des coûts du crédit plus chers (notamment les crédits immobiliers), la banque centrale avait choisi de desserrer l'étau en août, puis de laisser son taux inchangé le mois dernier.

"Les données publiées (mardi) devraient rassurer la Banque d'Angleterre sur un recul du risque de persistance de la croissance des salaires", vue comme un indicateur des pressions inflationnistes, explique Yael Selfin, économiste chez KPMG.

Et "alors que l'économie devrait ralentir dans les mois à venir", cela devrait contribuer à la détente du marché du travail et à une nouvelle baisse du taux de la BoE, selon elle.