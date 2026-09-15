Royaume-Uni: Les salaires ont augmenté de 3,5% au cours des trois mois à fin juillet

Des employés traversent le London Bridge pendant l'heure de pointe du matin

‌Les salaires ​hors primes ont progressé de 3,5% ​au Royaume-Uni au ​cours des ⁠trois mois à ‌fin juillet, comme prévu et ​après ‌le même ⁠chiffre à fin juin, selon ⁠les données ‌officielles publiées ⁠mardi.

Le taux ‌de ⁠chômage est pour sa ⁠part ‌resté stable à ​4,9%, ‌alors que les économistes interrogés ​par Reuters tablaient ⁠sur une hausse à 5%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)