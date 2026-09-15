Royaume-Uni: Les salaires ont augmenté de 3,5% au cours des trois mois à fin juillet

Des employés traversent le London Bridge pendant l'heure de pointe du matin
Les salaires hors primes ont progressé de 3,5% au Royaume-Uni au cours des trois mois à fin juillet, comme prévu et après le même chiffre à fin juin, selon les données officielles publiées mardi.
Le taux de chômage est pour sa part resté stable à 4,9%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse à 5%.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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