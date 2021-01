Royaume-Uni : les footballeurs priés de ne pas se toucher pendant les célébrations

Si le championnat d'Angleterre n'a pas été suspendu malgré l'explosion des nouveaux cas de coronavirus, les joueurs doivent néanmois faire preuve d'exemplarité. Alors que les travées des stades britanniques sont toujours désespérément vide et que la distanciation doit être plus que jamais la règle, les images de coéquipiers se réjouissant d'une victoire ou d'un but dans les bras les uns des autres ont parfois choqué outre-manche.

C'est pourquoi, comme l'explique The Independent, le professeur Jonathan Van-Tam, chief medical officer du gouvernement britannique, lance un appel aux footballeurs professionnels. Il leur demande de cesser tout contact évitable, en particulier lors des célébrations de but ou à la mi-temps et à la fin du match, quand vient le moment de saluer l'adversaire. Les images de joueurs célébrant leur victoire en FA Cup ont notamment fait polémique début janvier.

« Un endroit dangereux »

« Le Royaume-Uni est un endroit dangereux », estime le professeur Van-Tam, qui insiste sur la nécessité pour tous de limiter au maximum les contacts. « Nous ne pouvons pas nous relâcher tant que nous n'avons pas vacciné une partie importante de la population, ajoute-t-il. Chaque contact humain de proximité devrait être évité car une personne sur trois est susceptible d'être infecté sans avoir aucun symptôme ».

Covid-19 : les grandes promesses du vaccin

... Lire la suite sur LePoint.fr