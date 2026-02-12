Royaume-Uni: le PIB progresse moins qu'attendu fin 2025

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'activité économique britannique a progressé moins qu'attendu par les économistes au quatrième trimestre 2025, a annoncé jeudi l'Office national des statistiques (ONS), à l'issue d'une année marquée par les menaces de droits de douane venues des Etats-Unis et des remous politiques au Royaume-Uni.

Le Produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,1% sur les trois derniers mois de l'année, selon une première estimations de l'ONS. Les économistes interrogés par Bloomberg s'attendaient à une progression un peu plus rapide de 0,2%.

"Le secteur des services, souvent dominant, n'a affiché aucune croissance, la principale impulsion venant plutôt de l'industrie manufacturière" à la fin de l'année, a relevé Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l'ONS.

"Le secteur de la construction, quant à lui, a enregistré sa pire performance en plus de quatre ans", a-t-elle ajouté.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1,3%, a indiqué l'institut statistique, après une croissance de 1,1% en 2024.

Ces données sont publiées dans un contexte difficile pour l'exécutif travailliste de Keir Starmer, qui peine depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024 à tenir sa promesse de retour de la croissance.

Le Premier ministre britannique, déjà fragilisé par l'affaire Epstein-Mandelson, a dû se défendre mercredi au Parlement à propos de l'amitié d'un ancien de ses collaborateurs avec un ex-élu condamné pour possession d'images indécentes d'enfants.

"Le gouvernement a le plan qu'il faut pour bâtir une économie plus forte et plus sûre", a fait valoir la ministre des Finances Rachel Reeves dans un communiqué, mettant en avant notamment "une inflation qui recule plus vite que prévu" et une économie qui "croit plus rapidement" que les autres pays européens du G7.

Mais l'impact des choix du gouvernement sur l'économie a été très critiqué, notamment par le patronat, les entreprises ayant été affectées l'an dernier par de fortes hausses des cotisations patronales.

L'activité britannique a aussi été impactée l'an dernier par les droits de douane de Donald Trump, qui ont ébranlé les échanges commerciaux mondiaux, même si le Royaume-Uni est parvenu à conclure un accord avec les Etats-Unis pour limiter ces taxes américaines.