Royaume-Uni: l'inflation repart à la hausse en janvier, à 3%

L'inflation est repartie à la hausse en janvier au Royaume-Uni, à 3% sur un an, un rebond supérieur aux attentes qui s'accompagne d'une croissance atone, plaçant la Banque d'Angleterre et le gouvernement travailliste dans une position délicate.

Ce chiffre publié mercredi par l'Office national des statistiques (ONS) est sensiblement supérieur aux anticipations des analystes consultés par Bloomberg, qui tablaient sur une hausse de 2,8%.

Il s'explique, selon l'économiste à l'ONS Grant Fitzner, "par une diminution moins importante que d'habitude des tarifs aériens à cette période de l'année" et par la hausse du coût des aliments et des boissons non alcoolisés.

De nouvelles règles de TVA sur les écoles privées, qui entraînent depuis janvier une hausse des frais de scolarité, contribuent également à ce rebond.

Après un plus bas en trois ans en septembre, à 1,7%, l'inflation était remontée en octobre (2,3%) puis en novembre (2,6%), avant de redescendre légèrement en décembre (2,5%).

"Je sais que des millions de familles ont encore du mal à joindre les deux bouts. C'est pourquoi nous allons plus loin et plus vite pour stimuler la croissance économique", a déclaré mercredi la ministre des Finances Rachel Reeves dans un communiqué, sans réagir au chiffre en lui-même.

Cette hausse met un peu plus la pression sur la dirigeante car elle s'inscrit dans un contexte économique morose: le produit intérieur brut britannique n'a progressé que de 0,1% au quatrième trimestre, après une croissance nulle au troisième.

Le gouvernement du Premier ministre Keir Starmer, qui place la relance de l'activité comme sa priorité absolue, est sous pression depuis la présentation fin octobre de son budget - constitué d'une forte hausse des cotisations patronales ainsi que d'emprunts exceptionnels pour investir - qui n'a pas convaincu les entreprises.

Les Britanniques ont subi de plein fouet une hausse des prix très élevée ces dernières années, qui a culminé à 11,1% en octobre 2022, poussant la Banque d'Angleterre (BoE) à relever son taux directeur dès la fin de l'année 2021.

Constatant le ralentissement de l'inflation ces derniers mois, la banque centrale britannique a fini par concéder deux baisses de son taux en 2024, puis une nouvelle début février.

Son président Andrew Bailey a encore insisté mardi lors d'une conférence à Bruxelles sur sa volonté d'adopter une approche "graduelle" et "prudente" dans les futures baisses. "Nous faisons face à un pic temporaire de l'inflation", a-t-il affirmé.