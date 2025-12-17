Royaume-Uni: L'inflation ralentit plus que prévu en novembre, conforte les paris sur la BoE

Un drapeau de l'Union flotte près des Chambres du Parlement à Londres

L'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a ralenti à 3,2% en novembre sur un an, son plus bas niveau depuis mars, contre 3,6% en octobre, ce qui renforce les anticipations d'une baisse des taux de la part de la Banque d'Angleterre (BoE) à la veille de sa réunion de politique monétaire.

Ce ralentissement de l'inflation est par ailleurs bien plus important que prévu, car les analystes s'attendaient à une lecture à 3,5%.

L'inflation des prix des services, suivie de près par la BOE, a ralenti à 4,4% en novembre contre 4,5% en octobre, alors que les économistes tablaient sur une hausse identique à celle du mois précédent.

L'inflation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a pour sa part ralenti à 4,2%, contre 4,9% en octobre

L'inflation de base, qui exclut les prix plus volatils des denrées alimentaires, de l'alcool, de l'énergie et du tabac, a également ralenti à 3,2%, au lieu de se maintenir à 3,4% comme l'avaient prévu les économistes interrogés par Reuters.

Ces chiffres confortent les attentes des opérateurs, alors que selon toutes les prévisions, la BoE devrait baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi.

"La forte baisse de l'inflation en novembre signifie qu'une baisse du taux directeur de la Banque demain (jeudi) est quasiment certaine", dit Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint pour Aberdeen.

"Même si le vote pourrait rester serré, il n'est pas très difficile de voir d'où viendrait une majorité pour maintenir la politique monétaire inchangée, d'autant plus au vu du ralentissement de l'inflation alimentaire dans ce rapport, compte tenu de l'importance que certains décideurs accordent aux prix alimentaires comme moteur des anticipations d'inflation des ménages", ajoute-t-il.

L'analyste souligne que l'inflation devrait encore reculer l'an prochain en raison d'effets de base mécaniques et des annonces de politique publique contenues dans le budget présenté fin novembre.

La livre sterling perd 0,71% face au dollar vers 09h30 GMT après la publication de ces données, qui se reflètent également sur le marché obligataire, les rendements des Gilt à deux ans reculant de près de 5 points de base à 3,716%, tandis que ceux de leurs homologues à dix ans cèdent de près de 6 points à 4,463%.

Les données soutiennent aussi la Bourse de Londres, dont l'indice de référence FTSE 100 progresse de 1,37%, surpassant largement ses homologues européens.

L'inflation est toutefois plus élevée au Royaume-Uni que dans les autres grandes économies et, en novembre, la banque centrale a dit prévoir qu'elle resterait supérieure à son objectif de 2% jusqu'au deuxième trimestre 2027.

En novembre, le Comité de politique monétaire de la BoE a voté à 5 contre 4 en faveur du maintien des taux d'intérêt, rompant ainsi avec la cadence trimestrielle des baisses de taux qu'il suivait depuis 2024.

(David Milliken, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)