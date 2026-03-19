Allemagne: 4 frégates commandées à TKMS pour pallier les retards néerlandais

Une maquette de frégate F126. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Berlin a annoncé mercredi la commande de quatre frégates auprès du groupe allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) afin de compenser les retards d'un programme confié au constructeur néerlandais Damen Naval il y a plusieurs années.

Cette commande de navires représente "une solution de transition", a indiqué le ministère allemand de la défense dans un communiqué.

Berlin avait commandé en 2020 six frégates F126 pour un montant estimé à plus de 10 milliards d’euros, qui devaient initialement être livrées à partir de 2028. Ce calendrier a depuis pris du retard.

La livraison des navires MEKO de TKMS est attendue à partir de fin 2029 et doit répondre "aux exigences rapides de l'OTAN pour la chasse aux sous-marins", ajoute le communiqué.

En parallèle, Berlin négocie un transfert du projet F126 vers le constructeur allemand Naval Vessels Lürssen, récemment repris par Rheinmetall, le plus gros fabricant d'armement allemand.

Cette "double approche" combinant les programmes F126 et MEKO doit "réduire les risques" sans remettre en cause la poursuite du contrat initial, a précisé le ministère.

Cette décision s’inscrit dans l’effort de réarmement engagé par l’Allemagne depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notamment depuis le retrait américain et l'insistance de Donald Trump pour que les membres de l'OTAN augmentent leurs investissements dans la défense.