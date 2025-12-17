 Aller au contenu principal
Royaume-Uni: l'inflation ralentit plus fortement que prévu en novembre, à 3,2% sur un an
information fournie par AFP 17/12/2025 à 08:45

Un client dans un supermarché à Aylesbury, le 15 août 2023 au Royaume-Uni ( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'inflation a ralenti plus que prévu au Royaume-Uni en novembre, à 3,2% sur un an, de quoi soulager le gouvernement travailliste, et pousser la Banque d'Angleterre (BoE) à baisser ses taux d'intérêt jeudi.

Selon les chiffres publiés mercredi par l'Office national des statistiques (ONS), l'indicateur CPI, qui avait déjà baissé à 3,6% en octobre après trois mois de stagnation, a de nouveau reculé.

Ce repli est plus prononcé qu'escompté par les analystes, qui tablaient sur 3,5% en novembre d'après le consensus de Bloomberg.

"L'inflation a sensiblement diminué en novembre, atteignant son niveau annuel le plus bas depuis mars", a déclaré Grant Fitzner, économiste en chef de l'ONS, dans un communiqué.

"La baisse des prix alimentaires, qui augmentent traditionnellement à cette période de l'année, a été le principal facteur de ce recul, avec des diminutions particulièrement marquées pour les gâteaux, les biscuits et les céréales pour petit-déjeuner", a-t-il précisé.

Ce nouveau refroidissement des prix devrait offrir un peu de répit au gouvernement travailliste, qui tente à la fois de séduire les marchés et de rassurer les Britanniques en mêlant taxes et mesures en faveur du pouvoir d'achat dans son budget présenté le mois dernier.

Ce budget a notamment "gelé les tarifs ferroviaires et les prix des médicaments sur ordonnance, et réduit de 150 livres sterling (soit environ 170 euros, ndlr) les factures d'énergie moyennes", a commenté la ministre des Finances Rachel Reeves.

"De nombreuses familles britanniques, préoccupées par leurs factures, accueilleront favorablement cette baisse de l'inflation", a-t-elle réagi mercredi.

Les analystes s'attendaient déjà à ce que la Banque d'Angleterre réduise son taux directeur d'un quart de point de pourcentage lors de sa prochaine décision jeudi.

Bien que ce taux reste supérieur à l'objectif de la BoE d'une inflation à 2%, ce ralentissement supplémentaire "pourrait lui fournir une justification suffisante pour une baisse plus importante que prévu", a estimé Lindsay James, analyste chez Quilter.

Une baisse de taux pourrait aussi soutenir l'économie britannique à la peine.

Le produit intérieur brut a en effet reculé de façon imprévue de 0,1% en octobre, un repli semblable à celui de septembre. Le taux de chômage s'est aussi affiché mardi à son plus haut niveau depuis presque cinq ans.

Dans la foulée vers 07H35 GMT, la devise britannique a accéléré sa baisse, chutant de 0,67% à 1,3332 dollar pour une livre sterling.

Inflation
