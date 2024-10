Royaume-Uni: l'activité économique ralentit encore en octobre avant le budget (PMI Flash)

( AFP / HENRY NICHOLLS )

La croissance de l'activité du secteur privé a encore ralenti en octobre au Royaume-Uni, selon l'indice PMI Flash publié jeudi par S&P Global, qui témoigne des incertitudes des entreprises à quelques jours de la présentation du premier budget du gouvernement travailliste.

Cet indicateur de croissance a baissé à 51,7 en octobre, après avoir déjà ralenti en septembre à 52,6, est-il précisé dans le rapport mensuel. Un indice au dessus de 50 signifie une expansion économique.

"La croissance de l'activité des entreprises a chuté à son plus bas niveau depuis près d'un an en octobre, alors que la rhétorique pessimiste du gouvernement et l'incertitude entourant le budget ont affaibli la confiance et les dépenses des entreprises", a indiqué Chris Williamson, économiste de S&P Global.

"Les entreprises attendent des éclaircissements sur la politique gouvernementale, alors que les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que les élections américaines, ajoutent à la nervosité sur les perspectives économiques", a-t-il ajouté.

La ministre des Finances Rachel Reeves présentera le budget le 30 octobre, déjà annoncé comme difficile à boucler, avec une dette publique qui frôle depuis des mois 100% du produit intérieur brut (PIB).

Très attendu, le texte devrait combiner hausses d'impôts et resserrement des dépenses - mais les Travaillistes ont promis de ne pas alourdir les taxes pour ceux qui travaillent.

Le rapport d'octobre de S&P Global montre un ralentissement généralisé de l’activité commerciale, des dépenses et de la demande dans le secteur manufacturier et des services, ainsi qu'une réduction d'effectifs au sein des entreprises pour la première fois au cours de cette année.

"Les politiques annoncées dans le budget ont clairement le potentiel de jouer un rôle majeur dans l’orientation de l'économie dans les mois à venir", selon M. Williamson.