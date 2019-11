Royaume-Uni : donut, chèvre? les étranges techniques d'incitation électorale

« Des chèvres pour des votes », c'est le nom de la surprenante campagne de l'University College de Londres pour inciter les étudiants à aller voter le 12 décembre prochain aux élections législatives. Les élèves inscrits sur les listes électorales ont ainsi eu la chance de caresser le bovidé, tout spécialement acheminé pour l'occasion. Une initiative originale mais pas unique au Royaume-Uni, rapporte Slate. Le Royaume-Uni se mobilise en vue du scrutin, et les mouvements incitatifs se multiplient, notamment au sein des universités. Les étudiants seraient plus nombreux à se mobiliser cette année qu'en 2015. Selon un sondage de YouSight, qui analyse le vote des jeunes de moins de 25 ans, 71 % d'entre eux auraient l'intention de se rendre aux urnes.La carotte de la chèvre est loin de remporter la palme des propositions cocasses. Le magazine Times Higher Education, en partenariat avec Vote for Your Future, a classé les établissements de l'île, proposant au passage un tour d'horizon de l'imaginaire britannique. À Bristol et Plymouth Marjon, les événements organisés tournent autour de la boisson. Pour un vote, authentifié grâce à la carte d'électeur, l'étudiant se verra récompenser d'un verre. Présente dans le top5, l'université de Bath a ciblé l'estomac de ses élèves grâce à sa campagne « Donut forget to vote », habile jeu de mots de « don't forget to vote », n'oubliez pas de voter.Lire aussi Royaume-Uni : comment le Brexit a...