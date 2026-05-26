Royaume-Uni: des médecins comparent les dangers des réseaux sociaux pour les jeunes à ceux du tabagisme

L'utilisation des réseaux sociaux représente une menace pour la santé des jeunes au même titre que le tabagisme, alertent des médecins britanniques ( AFP / Justin TALLIS )

L'utilisation des réseaux sociaux représente une menace pour la santé des jeunes au même titre que le tabagisme, alertent des médecins britanniques dans le cadre d'une consultation lancée par le gouvernement, s'achevant mardi soir.

Dans son rapport, l'Academy of Medical Royal Colleges, organisation rassemblant les principales instances professionnelles de médecins, estime que l'usage des réseaux sociaux par les enfants et les jeunes constitue un enjeu de santé publique, "au même titre que le tabagisme et le port de la ceinture de sécurité en voiture".

Parmi les 454 médecins interrogés, la moitié ont déclaré traiter au moins un enfant par semaine souffrant de détresse mentale ou de blessures physiques liées à des contenus en ligne.

Ils disent également observer une "vague d'enfants radicalisés" en raison de leur exposition à des contenus "haineux, addictifs et extrêmement perturbants".

Cette contribution intervient au dernier jour d'une consultation lancée en janvier par le gouvernement travailliste sur l'opportunité d'interdire au Royaume-Uni les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, sur le modèle de l'Australie.

Le Premier ministre Keir Starmer doit rencontrer mardi des parents endeuillés qui estiment que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans la mort de leurs enfants.

Parmi eux figurent des partisans d'une interdiction, dont Esther Ghey, la mère de l'adolescente transgenre Brianna Ghey, dont le meurtre par deux adolescents en 2023 a suscité une vague de choc dans le pays.

Mais aussi des opposants à l'interdiction comme Ian Russell, dont la fille Molly s'est donnée la mort à 14 ans après avoir visionné des contenus faisant l'apologie du suicide.

L'ancien ministre de la Santé Wes Streeting, concurrent potentiel de Keir Starmer à la direction du Parti travailliste et à Downing Street, s'est dit favorable à une interdiction des réseaux sociaux.

"Je pense que ce que nous avons vu de la part des grandes entreprises technologiques s'apparente au comportement de l'industrie du tabac", a-t-il accusé sur la radio de la BBC.

Mi-avril, Keir Starmer avait laissé entendre qu'il pourrait restreindre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux en raison des risques pour leur sécurité, mais avait insisté sur le fait qu'il attendrait la fin de la consultation avant de prendre une décision définitive.

Il n'a pas non plus exclu une éventuelle interdiction.

La ministre de la Technologie Liz Kendall a indiqué que le gouvernement agirait d'ici "la fin de l'année" pour mettre en application le résultat de la consultation.