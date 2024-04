Routes : les expérimentations sur les voies réservées au covoiturage évoluent

Depuis september dernier, l'État a commencé à proposer aux collectivités d'appliquer également des mesures de contrôle et de sanctions de la circulation sur ces voies réservées.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Un décret publié mercredi 17 avril au Journal officiel modifie les modalités de mise en place des voies réservées. Expérimentées depuis 2020, ces voies permettent aux bus, taxis, covoiturages ou véhicules propres de circuler plus facilement sur certains axes routiers et ont été créées à l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat.

Depuis 2020, un petit logo en forme de losange a fait son apparition aux abords des métropoles, comme Lyon, Nantes, Strasbourg, Annecy ou Lille, signalant ces voies réservées. Le pays comptait environ 115 km voies de covoiturages fin 2023. Un arrêté du 5 avril 2024, modifiant celui du 24 août 2020, précise que cette signalisation spécifique s'applique aux voies réservées à gauche comme à droite de la route, sur des axes à deux voies de chaque côté, séparées par un terre-plein central, comme à celles en comportant trois.

Ce dispositif remanié sera expérimenté "pour une durée de six ans" , indique encore cet arrêté. L'expérimentation, qui doit être demandée par les gestionnaires de voirie, peut concerner des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimum d'occupants (deux ou trois) ou des véhicules à très faibles émissions .

Amende de 135 euros

Depuis septembre 2023, l'État a proposé aux collectivités des mécanismes de contrôle et de sanction, une phase de test de deux ans pour l'instant. Un conducteur qui circule sur une voie réservée sans y être invité, est passible d'u ne amende forfaitaire de 135 euros.

Ces voies réservées ont pour objectif d'améliorer la fluidité du trafic et la qualité de l'air, le développement du covoiturage et des services de transport en commun, peut-on lire sur le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Hormis cette expérimentation, la voie de gauche de plusieurs grands axes franciliens, dont le périphérique parisien, sera réservée pendant la période des Jeux olympiques aux véhicules des Jeux, aux transports en commun et aux taxis. Après les JO, l'État compte, aux heures de pointe, les réserver au covoiturage et aux transports en commun sur l'A1 et l'A13 début 2025. La mairie de Paris compte faire de même sur le boulevard périphérique fin 2024.