Roussel veut supprimer le RSA et plaide pour « la sécurité sociale de l’emploi »

Le RSA dans le viseur de Fabien Roussel. Dans son nouveau livre, Le Parti pris du travail (Cherche Midi) qui paraît ce jeudi 24 avril, le patron du Parti communiste français (PCF) explique vouloir supprimer le revenu de solidarité active. Il souhaite le remplacer par la sécurité sociale de l'emploi et de la formation. Un nouvel organisme « financé par les cotisations sociales et les budgets liés au chômage », explique-t-il dans les colonnes du Parisien .

Selon le maire communiste de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), la sécurité sociale de l'emploi « fera que chaque chômeur pourra exiger d'obtenir un travail ou une formation dans son domaine professionnel et là où il habite, sans perte de salaire ». D'après lui, le RSA « nourrit au goutte-à-goutte la pauvreté de 2 millions de personnes » tandis que son nouvel organisme « créera des gisements de millions d'emplois dans le privé et le public ».

Et de proposer : « Il faut un choc d'investissement massif qui permettra à la France de retrouver sa souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire et alimentaire mais aussi investir dans l'école, la santé, la sécurité. » Fabien Roussel se fixe ainsi un « cap de cinq ans pour supprimer le RSA, éradiquer le chômage en garantissant à chacun un travail et un salaire ».

