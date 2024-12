information fournie par So Foot • 17/12/2024 à 11:06

Ronaldo officiellement candidat à la présidence du football brésilien

On parle bien de R9 et non de l’égérie saoudienne.

Après plusieurs semaines de rumeurs insistantes, Ronaldo Luís Nazário de Lima (48 ans) a officialisé ce lundi lors de l’émission Globo Esporte sa candidature pour le poste de président de la Confédération brésilienne de football (CBF) . Le double champion du monde, désireux de « retrouver le prestige et le respect que la Seleção a toujours eus, et qu’aujourd’hui personne n’a » , souhaite notamment « ramener les légendes du football brésilien au rang de protagonistes » afin de redonner à la CBF et à la sélection auriverde leurs lettres de noblesse.…

FG pour SOFOOT.com