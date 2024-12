Rome soumet une offre de rachat de Sparkle, filiale de Telecom Italia (communiqué)

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le ministère italien des Finances (MEF) a soumis jeudi une offre pour le rachat de 100% de Sparkle, filiale de Telecom Italia (TIM) spécialisée dans les câbles sous-marins, valorisant la société à 700 millions d'euros.

Le MEF est associé dans cette opération à Retelit SpA, une société contrôlée par le fonds d'investissement espagnol Asterion Industrial Partners, et l'offre est valable jusqu'au 27 janvier prochain, précise un bref communiqué du ministère.

En novembre 2023, le conseil d'administration de TIM avait jugé "insatisfaisante" une première offre non contraignante du fonds d'investissement américain KKR, associé au gouvernement italien, pour Sparkle, qui s'élevait à quelque 600 millions d'euros, selon une source financière.

Sparkle gère des réseaux considérés comme sensibles, ses câbles sous-marins transmettant des informations entre l'Europe, le pourtour méditerranéen et le continent américain et son réseau de fibre s'étend sur plus de 600.000 kilomètres à travers le monde.

TIM a confirmé dans un communiqué avoir reçu l'offre de rachat de Sparkle de la part du MEF et de Retelit SpA.

TIM "entamera le plus rapidement possible la procédure d'examen et de prise de décision" concernant cette offre, précise l'opérateur dont le principal actionnaire est le géant français des médias Vivendi.