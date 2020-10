Rôle et fonctionnement des CDS

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un CDS (pour Credit Default Swap), aussi appelé « couverture de défaillance » en français est un contrat de protection contre un défaut de paiement qui peut intervenir en cas de faillite ou de restructuration de la dette d'un Etat ou d'une entreprise. Le CDS fait partie de la catégorie des produits dérivés, sa valeur étant liée à celle d'un crédit sous-jacent.

Cet instrument financier, créé en 1994 et dont la maternité est attribuée à la banquière Blythe Masters de la banque américaine JP Morgan, permet à son acheteur de s'assurer contre le non-paiement d'une dette, qu'il s'agisse d'un Etat ou d'une entreprise. Il transfère ainsi le risque de crédit au vendeur dudit CDS. En cas de défaut de paiement, c'est donc le vendeur qui dédommagera l'acheteur. Cette « couverture de défaillance » s'étend jusqu'à une date fixée à l'avance.

Afin de se protéger contre un éventuel défaut de paiement, l'acheteur d'un CDS verse une prime périodique (ou spread) au vendeur jusqu'à l'échéance du contrat (les plus courantes étant 3 ans, 5 ans, 10 ans). Elle est exprimée en points de base et représente le coût périodique de l'achat de la protection. Si un événement de crédit, défini à l'avance, survient avant l'échéance du contrat, le vendeur de CDS procède à un paiement en faveur de l'acheteur.

Un contrat de CDS doit faire mention de l'actif de référence qui fait l'objet d'une couverture, de la valeur notionnelle de l'actif (soit la valeur du titre financier du produit) le montant de la prime, la date d'échéance du contrat (ou maturité) ainsi que les événements qui provoquent le règlement du CDS.

Plus le risque de défaut de l'émetteur est élevé, et plus la prime augmente. Et inversement. Les CDS peuvent ainsi être perçus comme un indicateur de la qualité de crédit des actifs.

Si un événement de crédit survient, le règlement se fait soit en espèces, soit par livraison des titres de l'entité de référence. Ainsi si un événement (défaut de paiement, faillite, restructuration de la dette...) mentionné dans le contrat qui lie l'acheteur et le vendeur du CDS survient le contrat se déclenchera entrainant de fait un règlement dit physique (l'acheteur livre des titres en défaut de l'entité au vendeur et reçoit le montant nominal de la transaction en échange) ou en cash (le vendeur verse le différentiel entre la valeur résiduelle du titre de dette et le nominal à l'acheteur).

Ce type de produits dérivés a largement été mis en cause lors de la crise des subprimes de 2007-2008. Ils ont également été sous le feu des critiques en pleine crise de la dette grecque en 2010 quand des fonds ont été accusés de spéculer sur la solvabilité de l'Etat pour faire augmenter la prime du CDS.