Rodri risque une sanction de la FA

Après la pique, Rodri passe à la caisse. À l’issue du match nul entre Manchester City et Tottenham (2-2) le 1 er février, le milieu de terrain espagnol s’était empressé de critiquer l’arbitrage auprès des médias.

Passablement agacé, le Ballon d’or 2024 avait affirmé que le premier but de Tottenham n’aurait pas dû être validé , en raison d’une faute de Dominic Solanke sur le défenseur mancunien, Marc Guéhi : « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre et pour moi, honnêtement, ce n’est pas juste » .…

CMF pour SOFOOT.com