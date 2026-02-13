 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rodri risque une sanction de la FA
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 18:15

Rodri risque une sanction de la FA

Rodri risque une sanction de la FA

Après la pique, Rodri passe à la caisse. À l’issue du match nul entre Manchester City et Tottenham (2-2) le 1 er février, le milieu de terrain espagnol s’était empressé de critiquer l’arbitrage auprès des médias.

Passablement agacé, le Ballon d’or 2024 avait affirmé que le premier but de Tottenham n’aurait pas dû être validé , en raison d’une faute de Dominic Solanke sur le défenseur mancunien, Marc Guéhi : « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre et pour moi, honnêtement, ce n’est pas juste » .…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank