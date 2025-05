Rodolph Saadé justifie l'investissement de CMA CGM aux Etats-Unis

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

"Il faut jongler le mieux qu'on peut": le milliardaire Rodolph Saadé, patron de l'armateur français CMA CGM a justifié lundi son investissement de 20 milliards de dollars aux Etats-Unis, en dépit des appels d'Emmanuel Macron au patriotisme économique en pleine guerre commerciale.

Début mars, Rodolph Saadé s'est affiché dans le bureau ovale de la Maison Blanche avec Donald Trump pour annoncer 20 milliards d'investissements aux États-Unis sur quatre ans. CMA CGM est resté silencieux suite aux appels début avril du président français à suspendre un temps les investissements prévus aux Etats-Unis après l'annonce par son homologue américain de droits de douane élevés visant les produits de l'Union européenne.

"Nous investissons aux Etats-Unis depuis plus de 35 ans. Et de manière générale, on investit environ 3 milliards et demi à 4 milliards par an. L'investissement qu'on a annoncé est sur une période de 4 ans", a déclaré Rodolph Saadé au cours d'une audition devant une commission parlementaire.

"Le président Trump a voulu en faire un effet d'annonce, d'où la médiatisation de cet événement. Mais nous, on investit aux Etats-Unis, on investit également en Inde, on investit en France, on investit partout", a-t-il poursuivi en rappelant que le groupe, troisième au monde pour le transport maritime était présent dans 160 pays.

"C'est le président des États-Unis, je fais 25% de mon chiffre d'affaires aux États-Unis, j'ai la chance d'aller le rencontrer et je vais lui dire non?!", a-t-il lancé.

Le patron de CMA CGM s'est également félicité de la mise en pause annoncée lundi pour 90 jours de la majeure partie des droits de douane prohibitifs que les Etats-Unis et la Chine s'étaient mutuellement imposés.

"On a perdu 50% de nos volumes à destination des États-Unis depuis cette crise entre la Chine et les États-Unis. C'est énorme", a dit Rodolph Saadé.

"Vous voyez comment du jour au lendemain, avec la géopolitique, il faut s'adapter, mais il faut aussi jongler le mieux qu'on peut", a-t-il conclu.