Mondial-2026: Ronaldo dans le ton de l'Espagne, Kane sur les traces de Messi et Mbappé

Cristiano Ronaldo (c) durant le match Portugal-RD Congo du Mondial 2026, le 17 juin 2026 à Houston ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

La contre-performance de Cristiano Ronaldo et du Portugal a accompagné mercredi la fin de la première "journée" du Mondial-2026, marquée un peu plus tôt par l'entrée ratée de l'Espagne, et par les prestations individuelles record de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Jeudi débute, avec République tchèque - Afrique du Sud, la deuxième "journée" qui devrait permettre à plusieurs sélections d'assurer leur qualification. En revanche, peu d'équipes prendront la porte dès les deuxièmes rencontres de ce Mondial à 48 équipes, où les huit meilleurs troisièmes pourront se hisser en seizièmes de finale.

La première journée de phase de poules a été marquée par la réussite offensive des équipes avec une moyenne de 3,1 but par match. Il y a quatre ans au Qatar, la moyenne avait été de 2,6 buts par match lors de la première journée.

. CR7 fantomatique, les Ibères déçoivent

A la poursuite du seul trophée qui lui manque, le Portugais Cristiano Ronaldo peut se consoler en ayant rejoint Lionel Messi dans le club très fermé des joueurs ayant participé à six Coupes du monde. Mais face à la RD Congo mercredi (1-1), le quintuple Ballon d'Or, 41 ans, a montré un bien piètre visage pour débuter la compétition, relançant le débat sur son utilité.

Yoane Wissa marque de la tête lors du match du Mondial entre la RD Congo et le Portugal, le 17 juin 2026 à Houston ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Titularisé et resté sur la pelouse jusqu'à la fin de la rencontre, CR7 a eu toutes les peines du monde à exister, touchant 25 malheureux ballons pour trois tirs non cadrés. Malgré la prestation "pitoyable" d'une sélection "otage de sa foi en Ronaldo", selon la presse portugaise, la Seleçao n'est pas encore en danger. Mais elle va devoir accélérer pour créer une dynamique de potentiel champion, en trouvant une solution collective, plutôt qu'un héros solitaire.

L'autre déception de ces premiers matches est venue de l'Espagne. Championne d'Europe et favorite au titre, la Roja en panne d'idée est passée à côté face au modeste Cap-Vert (0-0), qui disputait sa première Coupe du monde. Malgré l'entrée rassurante de Lamine Yamal, lui qui avait manqué la fin de la saison avec le FC Barcelone en raison d'une blessure à la cuisse, le jeu espagnol a été bien trop ronronnant pour une affiche de Coupe du monde.

Mais ces contre-performances d'entrée ne doivent pas alarmer: en 2022, l'Argentine devenue championne du monde s'était inclinée lors de son premier match, face à l'Arabie saoudite. "Nous sommes très sereins, convaincus que la route est encore très longue. Dans notre plan, il nous reste sept matchs", a relativisé le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente.

. Angleterre, France et Argentine déjà sur orbite

A l'inverse de leurs voisins du sud de l'Europe, l'Angleterre et la France ont réussi de spectaculaires entrées en lice, portées par leurs stars Harry Kane et Kylian Mbappé.

Lors de la victoire des Three Lions face à la Croatie mercredi (4-2), dans un remake de la demi-finale remportée par la sélection au damier en 2018, le Soulier d'or européen (61 buts en club cette saison) y est allé de son doublé, ses 9e et 10e buts en Coupe du monde.

Harry Kane après avoir marqué lors du premier choc du Mondial 2026 entre l'Angleterre et la Croatie, le 17 juin 2026 à Dallas ( AFP / Paul ELLIS )

Kylian Mbappé en est lui à 14 réalisations en trois participations au Mondial, après son doublé lors du succès des Bleus face au Sénégal (3-1). Après une première période compliquée, à l'instar de ses coéquipiers, l'attaquant du Real Madrid a retrouvé toute son efficacité après la pause, s'offrant au passage le record du nombre de buts inscrits en équipe de France (58).

Mais l'homme de ce premier tour aura sans aucun doute été Lionel Messi. En se chargeant seul d'inscrire les trois buts de la victoire de l'Albiceleste face à l'Algérie (3-0), l'octuple Ballon d'Or de 38 ans a rejoint l'Allemand Miroslav Klose à la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire presque centenaire de la Coupe du monde, avec 16 buts.

. La Suisse à la relance, le Mexique vise les 16es

Tenue en échec face au Qatar (1-1) la semaine dernière, la Suisse va tenter de se relancer face à la Bosnie-Herzégovine jeudi, avant Canada - Qatar, dans un groupe B où les quatre équipes comptent un point.

Après son entrée en lice réussie au Stade Azteca face à l'Afrique du sud (2-0), le Mexique reçoit la Corée du Sud à Guadalajara, dans une affiche où le vainqueur serait la première équipe qualifiée pour les seizièmes de finale.