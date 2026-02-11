Roberto De Zerbi vers un départ de l’OM ?

L’OM était jaloux du Stade rennais et ne voulait pas laisser le club breton lui voler la vedette cette semaine. Oui, vous avez bien deviné : le départ de Roberto De Zerbi serait proche , selon les informations de RMC Sport ce mardi soir.

La très grosse claque infligée par le PSG dans le Classique ce week-end a fait un peu plus mal à des têtes marseillaises déjà fragilisées par l’échec à Bruges en Ligue des champions. Le coach italien était bien présent pour la séance du jour à la Commanderie pour discuter avec ses dirigeants et jauger son groupe. …

CG pour SOFOOT.com