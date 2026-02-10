Coupe d'Italie : Côme fait tomber Naples aux pénos et rejoint l'Inter en demies
Naples 1-1 (7-6 TAB) Côme
Buts : Vergara (46 e ) pour le Napoli // Baturina (SP, 39 e )
La sensation Côme ! Au bout du bout de ce quart de finale de Coupe d’Italie, la bande de Cesc Fábregas a fait tomber le Napoli dans son bouillant Armando-Maradona (1-1, 7-6 TAB) . Les deux équipes ont dû se départager aux pénos : les ratés de Romelu Lukaku et Stanislav Lobotka côté Naplitain auront eu raison des bleu ciel. Côté Lombard, un seul raté, donc la qualif’ pour le tour suivant.…
TJ pour SOFOOT.com
